İran'da İsrail Füzesiyle Yaralanan Türk TIR Şoföründen Acı Haber!

İran'da aracına isabet eden İsrail füzesiyle yaralanan TIR şoförü Hüseyin Fırat'tan acı haber geldi. Fırat, tedavi gördüğü hastanede 6 gün sürdürdüğü yaşam savaşını kaybetti.

Son Güncelleme:
İran'da İsrail Füzesiyle Yaralanan Türk TIR Şoföründen Acı Haber!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İran'da aracına isabet eden İsrail füzesiyle ağır yaralanan TIR şoförü Hüseyin Fırat, 6 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İSRAİL FÜZESİ İSABET ETTİ

Hataylı TIR şoförü Hüseyin Fırat, İstanbul'dan aldığı yükü Afganistan'a teslim ettikten sonra Türkiye'ye dönüşe geçti. Aralarında babası Coşkun Fırat'ın da bulunduğu 15 Türk TIR'ı ile birlikte 5 Mart'ta İran'a giren Hüseyin Fırat'ın aracına İsrail'den atılan füze isabet etti.

DİĞER ŞOFÖRLER SAĞ KURTULDU

Kazvin eyaletini geçip Zencan kentine doğru giderken saldırıya uğrayan Hüseyin Fırat'ın kullandığı TIR alev aldı. TIR'dan yaralı olarak kurtarılan Hüseyin Fırat, götürüldüğü Zencan Hastanesi'nde tedaviye alındı. Diğer Türk şoförler ise saldırıdan yara almadan kurtuldu.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Yoğun bakımda tedavi gören Hüseyin Fırat, bugün yaşamını yitirdi. Fırat'ın cenazesinin memleketi Reyhanlı ilçesine getirilmesi bekleniyor.

İran'da İsrail Füzesiyle Yaralanan Türk TIR Şoföründen Acı Haber! - Resim : 1

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
İzmir'de Aynı Durakta İkinci Taksici Cinayeti: Sarı Öfke Sokaklara Taştı İzmir'de Aynı Durakta İkinci Taksici Cinayeti: Sarı Öfke Sokaklara Taştı
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Kahramanmaraş'ta Şiddetli Deprem! Kahramanmaraş'ta Şiddetli Deprem!
ÇOK OKUNANLAR
İlber Ortaylı Yoğun Bakımda: Fatih Altaylı Duyurdu, Ailesinden Açıklama Geldi İlber Ortaylı Yoğun Bakıma Kaldırıldı
İran’ın Yeni Dini Lideri Mücteba Hamaney'e Saldırı: Sağlık Durumu Nasıl? İran’ın Yeni Dini Lideri Mücteba Hamaney'e Saldırı: Sağlık Durumu Nasıl?
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne Operasyon: Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan Gözaltında Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne Operasyon
ABD - İran - İsrail Savaşında 12.Gün | ABD ve İsrail Üslerine Yoğun Bombardıman! Ölüm Füzeleri Ateşleniyor Katar'da Peş Peşe Patlama Sesleri! Acil Durum Uyarısı Verildi
APP Plaka Kaosunda Mutlu Son: Talimat İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den APP Plaka Kaosunda Mutlu Son: Talimat İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den