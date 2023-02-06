Bakan Karaismailoğlu depreme canlı yayında yakalandı: İşte o anlar
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman'daki 7.6'lık ikinci depreme basın açıklaması yapmadan önce yakalandı.
Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem bilançosu her geçen gün ağırlaşırken; bölgede depremler oluşmaya devam ediyor.
Kahramanmaraş Elbistan'da öğlen saatlerin 7.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
CANLI YAYINDA YAKALANDI
Adıyaman'daki çalışmaları koordine eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 7.6'lık depreme basın açıklaması yapmaya hazırlanırken yakalandı.
Adil Karaismailoğlu’nın önce masanın altında kendisini güvenceye aldığı ve sonrasında hızlıca binayı terk ettiği görüldü.