Bakan Karaismailoğlu depreme canlı yayında yakalandı: İşte o anlar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman'daki 7.6'lık ikinci depreme basın açıklaması yapmadan önce yakalandı.

Bakan Karaismailoğlu depreme canlı yayında yakalandı: İşte o anlar

Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem bilançosu her geçen gün ağırlaşırken; bölgede depremler oluşmaya devam ediyor. 

Kahramanmaraş Elbistan'da öğlen saatlerin 7.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

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CANLI YAYINDA YAKALANDI

Adıyaman'daki çalışmaları koordine eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 7.6'lık depreme basın açıklaması yapmaya hazırlanırken yakalandı.

Adil Karaismailoğlu’nın önce masanın altında kendisini güvenceye aldığı ve sonrasında hızlıca binayı terk ettiği görüldü.

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