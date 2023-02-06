HDP'li Kenanoğlu AFAD ile görüştü: Şu an helikopter dışında hiçbir şekilde enkaz bölgelerine ulaşamıyoruz, dediler

Türkiye'nin bugün 10 ilinde etkili olan deprem nedeniyle şu ana kadar bin 14 kişi hayatını kaybetti. Deprem sonrası merkez üssü Kahramanmaraş'a giden HDP Milletvekili Ali Kenanoğlu AFAD'la görüştü.

Kenanoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Şu an helikopter dışında hiçbir şekilde enkaz bölgelerine ulaşamıyoruz, dediler. Uluslararası yardım çağrısında bulunduk, durum çok kötü denildi" dedi.