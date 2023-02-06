Yunanistan, Özel Afet Birimi'ni Türkiye'ye gönderiyor

GERÇEK GÜNDEM- Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin 10 ilinde meydana gelen deprem sonrası tüm bakanlarıyla video konferans yöntemiyle bir araya gelerek değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olacak Özel Afet Müdahale Birimi (EMAK) ve bir uçağın sevkini onayladığını söyleyen Miçotakis şunları kaydetti:

"TÜM GÜCÜMÜZÜ TÜRKİYE'NİN EMRİNE VERMELİYİZ"

"Her şeyden önce, Türkiye'de meydana gelen yıkıcı depremden duyduğum derin üzüntüyü belirtmek ve Türkiye'ye ilk desteği verenin Yunanistan olduğunu söylemek isterim.

Türkiye, arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olacak Özel Afet Müdahale Birimi (EMAK) ve bir uçağın sevkini onayladı.

Bizden başka ne isteyeceklerine göre tüm gücümüzü Türkiye'nin emrine vermeliyiz. "