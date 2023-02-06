Ukrayna: Türkiye'ye büyük bir kurtarma ekibi göndermeye hazırız

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba,Türkiye'de merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle ilgili yaptığı Twitter paylaşımında, "Ukrayna, krize karşı yardımcı olmak için Türkiye'ye büyük bir kurtarma ekibi göndermeye hazır. Onların konuşlandırılmasını koordine etmek için Türk tarafıyla yakın işbirliği içindeyiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA