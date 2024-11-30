Bakan Fidan, Rus Mevkidaşı Lavrov ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye’deki durum ve Astana Süreci ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Suriye'deki durumu telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ve Rus mevkidaşı Lavrov telefonda görüştü. Görüşmede Suriye’deki durum ve Astana Süreci ele alındı.
Bakan Fidan, bugün yaptığı açıklamada Türkiye’nin Halep’te devam eden çatışmalara müdahil olmadığını söyledi.
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