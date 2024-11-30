Zafer Partisi 'İlk Belediyesini Kazandı'
Burdur'da geçen ay MHP'den istifa eden Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz'ün, Zafer Partisi'ne geçtiği iddia edildi. Bu gelişmeyle birlikte Zafer Partisi kurulduğundan bu yana ilk kez bir belediyede söz sahibi olacak.
Burdur'da Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz, geçtiğimiz ay MHP İl Başkanlığı'nda yaşanan görev değişiminin ardından MHP'den istifa etmişti.
Alagöz, yaklaşık bir aydır görevini bağımsız olarak sürdürüyordu.
ZAFER PARTİSİ'NİN İLK BELEDİYESİ
Alagöz'ün Ümit Özdağ'ın genel başkanlık görevini yürüttüğü Zafer Partisi'ne geçtiği iddia edildi.
Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ da kente gelerek Alagöz'e parti rozetini takacağı öne sürüldü.
Burdur İl Genel Meclisi Başkanı Levent Tokmaker'in de aynı gün Zafer Partisi'ne geçeceği belirtildi.
Kaynak: burdurgazetesi
Son Güncelleme: