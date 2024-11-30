Feribot Seferlerine Fırtına Engeli

Gökçeada ile Bozcaada feribot hatlarında, yarın beklenen fırtına dolayısıyla yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Feribot Seferlerine Fırtına Engeli

Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada arabalı vapur hatlarında yarın yapılması planlanan seferlerinin bir kısmı iptal edildi.

Feribot Seferlerine Fırtına Engeli - Resim : 1

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Bozcaada'dan 22.00, Geyikli'den 23.00 saatlerindeki seferler gerçekleştirilemeyecek.

Feribot Seferlerine Fırtına Engeli - Resim : 2

Olumsuz hava koşulları dolayısıyla Kabatepe'den 09.00, 13.00, 17.00 ve 21.00, Gökçeada'dan 11.00, 15.00 ve 19.00 saatlerindeki seferler de yapılamayacak.

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Kaynak: AA

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