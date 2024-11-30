Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan 'Halep' Açıklaması: 'Türkiye Müdahil Değil'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TRT World Forum’da gündemdeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, Türkiye’nin Halep’te devam eden çatışmalara müdahil olmadığını söyledi. Türkiye’nin Suriye sınırında gerekli tedbirleri aldığını söyleyen Hakan Fidan, "Yeni bir göç dalgasını tetikleyecek hiçbir aksiyona girişmeyiz" şeklinde konuştu.

Nükleer savaş tehlikesine de dikkat çeken Fidan, Ortadoğu ve Asya Pasifik’teki silahlanmanın dünyayı uçurumun kenarına sürüklediğini belirterek, “Silahlanma, dünyayı nükleer savaş tehlikesine getirebilir” dedi.

'SÜRECİN TAKİPÇİSİYİZ'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant’ı tutuklama kararı hakkında, “Soykırım suçlularının cezalandırılması için sürecin takipçisiyiz.” dedi. Bakan Fidan, “Gazze krizinin temel nedeni, İsrail’in Filistin topraklarını yasadışı işgalidir. İki devletli çözüme dayalı adalet olmadan kalıcı bir barış elde edilemez” vurgusu yaptı.