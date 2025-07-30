Bakan Bayraktar Duyurdu! Değeri 4 Milyar Dolar, Diyarbakır'da Yeni Petrol Rezervi Bulundu

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AA Editör Masası'nda gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Bayraktar, Diyarbakır genelinde kaya gazı ve kaya petrolü olarak değerlendirilen 4 ila 6 milyon varillik potansiyel olduğunu açıkladı.

DEĞERİ 4 MİLYAR DOLAR

Bakan Bayraktar, bu yıl farklı lokasyonlarda 57 milyon varillik petrol rezervi tespit edildiğini ve bunun değerinin 4 milyar dolar olduğunu belirtti.

Bakan Bayraktar’ın açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle:

Bugün itibarıyla farklı lokasyonlarda 57 milyon varil rezerv tespiti yaptık. Ekonomik değeri yaklaşık 4 milyar dolar. Bir yandan yeni keşiflere devam ediyoruz bir tarafta denizlerdeki aramalarımıza devam ediyoruz. Bu yılın sonuna kadar bu rakamları daha da artıracağız. Yeni keşif haberlerimiz inşallah olacak.

'KEŞİFLER YAPILDI'

Türkiye’de aranmadık hiçbir yer bırakmayacağız. Karalarında ve denizlerde sondaj yapacağız dedik. Bu stratejinin neticelerini almaya başladık. Gabar’daki keşif böyle. Keşifler yapıldı ve üretime geçti. Türkiye’den ham konvansiyonel dediğimiz üretimle özellikle kayaların içerisinde sıkışmış, kaya gazı olarak bilinen doğal gaz ve petrolün üretimiyle bir strateji ortaya koymuştuk.

'24 TANE YAPACAĞIZ'

Diyarbakır’daki 4 sahada burada ABD’li şirketlerle ki bu alanda ABD en büyük üretici. Bu teknolojiyi en iyi uygulayan. Bugün ABD’yi bir numara yapan teknoloji bu. İşin içinde kayaların içerisine sıkışmış petrol ve doğal gazı alabilmek var. 4 sahada Bismil’in kuzeyinde sahada yaklaşık 600 kilometre karelik bir alan. 24 tane dikey ve yatay sondaj yapacağız.

'SADECE 4 SAHADAN İBARET DEĞİL'

4 sahada esas hedefimiz, inancımız 350 milyon varillik neredeyse Gabar gibi Gabar’a benzer bir rezervin olduğu yönünde. Diyarbakır’daki bu saha sadece 4 sahadan ibaret değil. Bu teknolojiyi doğru uygulayabilmek maliyetini düşürerek uygulayabilmek önem arz ediyor. Bu sene içerisinde dikey sondaj ve çatlatma işlemini yapacağız, planlamamız önümüzdeki 3 yıl içinde 24 kuyu ile sahayı keşfetmek ve buradan üretime geçebilmek.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Geçtiğimiz yıl bir program yapmıştık. O gün Karadeniz’deki üretimimiz yaklaşık 6 milyon metreküpmüş, bugün o rakam yaklaşık 9.5 milyon metreküp. Platformumuz 2025 yılı içerisinde ilk aktivasyon çalışmalarını biz Çanakkale’de başladık. 29 Mayıs’ta boğazı geçerek Karadeniz’de şu anda Filyos’ta Osmangazi Gemimiz. Aktivasyon çalışması devam ediyor. Bu denizin üzerinde endüstriyel tesis. 58 metre genişliğinde dev tesis. Deniz tabanından gelen doğal gazı işleyen, karaya oradan tekrar deniz tabanından gazı gönderecek bir sistem var. Aktivasyonu bittikten sonra faz-2 olarak biz bugün üretimimizi 2 katına çıkaracak bir gaz üretimine geçmiş olacağız. Bugün 9.5 milyon metreküp 20 milyon metreküpe çıkacak. 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı seneye bu vakitler bitirmiş olacağız. 20 milyon metreküpe ulaşmış olacağız.

'SONDAJ GEMİLERİNE İKİ KARDEŞ GELİYOR'

Sakarya gaz sahasının 3. fazını da tamamlamış olacağız. 2028 hedef. İkinci yüzer üretim platformumuzun henüz adı yok. Onun da 2027 yılı Aralık ayında Türkiye’ye doğru Uzakdoğu’dan hareket edecek.

1 Temmuz itibarıyla bu iki gemiyi aldık. Türkiye’nin u anda Fatih, Yavuz, Kanuni, Abdulhamit Han sondaj gemilerine iki yeni kardeş geliyor. İki yeni gemiyi almamızdaki gayemiz şu: Türkiye’nin bir taraftan Karadeniz’deki doğal gaz üretimini hızlandırması gerekiyor. 40 milyon metreküp rakama gelebilmemiz için kısa süre içerisinde sondajlarımızı hızlandırmamız lazım. Bu gemilerden birini Karadeniz’de konumlandırmayı planlıyoruz.

'İLKİ EKİMDE TÜRKİYE'DE OLACAK'

Diğer gemi Akdeniz’de sondaj çalışmalarımız vardı. Akdeniz’de kazmayı düşündüğümüz lokasyonlar var. Libya’da bazı deniz sahalarında datalara bakıyoruz orada belki sondaj ihtiyacı olabilir. Somali’de sismik için gideceğiz. Belki Somali’ye şimdi sondaj için gidebiliriz. Gemiye ihtiyacımız var. Bu iki gemi filomuza katıldı. İlki eylül ekim gibi Türkiye’de olacak.

'ÜÇ SAHANIN MR’INI ÇEKTİK'

Biz Somali’deki denizdeki üç sahanın MR’ını çektik. Faaliyetlerimiz bitti Oruç Reis Gemimiz Türkiye’ye gelmiş durumda. Şu anda MR’da aldığımıız görüntüleri değerlendiriyoruz. Bu yılın sonuna doğru, aralık gibi çalışmaları nihayete erdireceğiz ve ondan sonra sondaj kararını oluşturacağız. Bunu yıl sonuna doğru nihayetlendirmiş olacağız.

Suriye’de şu anda 3-4 saatlik bir elektrikten bahsediyoruz. Bu elektriğin insanlara daha uzun süreli verilebilmesi için yaptığımız faaliyetler buna dönük. Bizim Suriye’de devam eden elektrik ihracatımız var. Biz burada ilk etapta 280 megawatt civarında mevcut hatlar üzerinden bunu artırmayı hedefliyoruz.

'2 AĞUSTOS’TA BAŞLIYOR'

Doğal gazla ilgili biz aynı zamanda Kilis’ten Halep’e doğal gaz ihracatıyla ilgili süreçleri mayıs ayında tamamlandığımız bağlantı hızlı bir çalışma oldu. MSB o bölgede mayınları temizledi. Kısa süre içerisinde bu bağlantıyı yaptık. İnşallah 2 Ağustos’ta biz Azerbaycan’dan gelecek gazı Kilis üzerinden Halep’e ihraç ediyor olacağız. Suriye’ye doğal gaz vereceğiz. Nükleer santralin ilk reaktöründe %95 tamamlanmış durumda. Tahmin ediyorum bu süreç 2026’yı bulacak. İlk reaktörü devreye almakla ilgili yoğun çalışıyoruz.

Kaynak: AA