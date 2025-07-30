Ağustos Sıcağı Temmuzu da Aratacak! 'Türkiye Alev Topunun İçinde'

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Temmuz ayının ortalarından bu yana Türkiye’de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine seyrederken, bazı bölgelerde termometreler 50 dereceye yaklaştı. Ağustos ayı yaklaşırken, sıcaklıkların yeniden mevsim normallerine dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu.

Hürriyet’ten İsmail Sarı’nın haberine göre, İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özdemir, Türkiye’nin ‘ateş topunun’ içinde olduğunu vurgularken, “Ayrıca açık gökyüzü, uzun süredir yağışsız geçen günler ve artan fosil yakıt kullanımı da sıcaklığın sürekli hissedilmesine yol açıyor. Genel olarak yağmur yok ve gökyüzü tamamen açık, temmuz ayını böyle tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.

Özdemir, Türkiye’yi etkisi altına alan aşırı sıcakların hafta sonuna kadar kademeli olarak düşeceğini belirtirken, bugünden itibaren her gün birer derece düşüşün yaşanacağını kaydetti.

İLK HAFTA BİR RAHATLAMA OLACAK AMA...

Ağustosun ilk haftasında ise sıcaklıklarda bir rahatlama beklendiğini aktaran Özdemir, “Elbette bu rahatlama 20’li dereceler anlamına gelmiyor, ama son haftalarda yaşadığımız 45-50 derecelik ekstrem sıcaklıkların yerine 30-32 derece civarlarında daha normal değerlere döneceğiz” dedi.

Özdemir, ağustosun ikinci haftasından itibaren Türkiye’nin yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine gireceğini belirtirken, yeni dalganın temmuzdan da bunaltıcı olabileceğine işaret etti.

Uzman isim, sözlerini şöyle noktaladı:

“Atlas Okyanusu, Grönland ve Afrika üzerindeki sistemleri değerlendiriyoruz. Bu bölgelerdeki atmosferik sıkışma bazı fikirler veriyor. Özellikle Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgalarına işaret eden bir sıkışma görülüyor. Bu da ayın son günlerinin yine sıcak geçebileceğine dair bir işaret.”

Kaynak: Hürriyet