Zaman Daralıyor! Eski Ehliyetle Direksiyona Oturan Yandı: Yenileme Ücretinde Dudak Uçuklatan Artış

Eski tip ehliyetlerin geçerliliği 31 Temmuz 2025’te sona eriyor. 2 milyon 482 bin 461 sürücü henüz belgesini yenilemedi. 15 TL’ye yapılabilen yenileme işlemi, sonrasında 7.438 TL’ye çıkacak. İşte detaylar...

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Zaman Daralıyor! Eski Ehliyetle Direksiyona Oturan Yandı: Yenileme Ücretinde Dudak Uçuklatan Artış
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Eski tip sürücü belgelerini yenilemeyen milyonlarca kişi için zaman daraldı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, 31 Temmuz 2025’e kadar ehliyetini yenilemeyen 2 milyondan fazla sürücünün belgeleri geçersiz sayılacak ve yeni ehliyet için 7.438 TL ödeme yapmak zorunda kalacak.

Şu ana kadar 32 milyon 817 bin 997 kişi sürücü belgesini yenilerken, hala 2 milyon 482 bin 461 kişi yenileme işlemini gerçekleştirmedi. Kalan sürede başvurusunu yapmayan sürücüler hem belge geçersizliğiyle hem de ciddi bir mali yükle karşı karşıya kalacak.

Zaman Daralıyor! Eski Ehliyetle Direksiyona Oturan Yandı: Yenileme Ücretinde Dudak Uçuklatan Artış - Resim : 1

SON ŞANS

31 Temmuz 2025’e kadar eski tip ehliyetler sadece 15 TL karşılığında yenilenebiliyor. Ancak bu tarihten sonra aynı işlem için ödenecek ücret B sınıfı sürücülerde 7.438 TL’ye yükselecek. Bu sebeple yetkililer, vatandaşları son güne kalmadan başvuru yapmaları konusunda uyarıyor.

RANDEVU ŞART

Ehliyet yenileme işlemleri, Alo 199, nvi.gov.tr, ya da mobil uygulama üzerinden alınan randevuyla yapılabiliyor. Artan talep nedeniyle birçok nüfus müdürlüğünde yoğunluk yaşanırken, Genel Müdürlük tüm personeliyle yoğun mesai harcandığını duyurdu.

Başvuru için gerekenler:

  • Mevcut sürücü belgesi
  • 15 TL başvuru ücreti
  • Yetkili sağlık kuruluşlarından alınan sürücü sağlık raporu
  • Son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf
  • MERNİS sistemine kayıtlı açık adres

Başvuru sonrası verilen geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor. Yeni ehliyet kartı ise PTT aracılığıyla adrese teslim ediliyor.

Ehliyet Sahipleri Dikkat... Geri Sayım Başladı, 7500 TL Ödememek İçin Son 10 Gün!Ehliyet Sahipleri Dikkat... Geri Sayım Başladı, 7500 TL Ödememek İçin Son 10 Gün!Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

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