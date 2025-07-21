Ehliyet Sahipleri Dikkat... Geri Sayım Başladı, 7500 TL Ödememek İçin Son 10 Gün!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü belgelerine sahip vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu. Genel Müdürlük, sosyal medya hesabından yaptığı “Eski tip sürücü belgesine sahip olan vatandaşlarımızın dikkatine” başlıklı paylaşımda, eski tip sürücü belgelerinin 31 Temmuz 2025 tarihine kadar yenilenmesi gerektiğini bildirdi.

Paylaşımda, vatandaşların bu tarihe kadar tüm nüfus müdürlüklerinden randevu alarak eski tip sürücü belgelerini yalnızca 15 TL karşılığında yeni tip ehliyetle değiştirebileceği belirtildi. Ancak, 1 Ağustos 2025 itibarıyla yenileme işlemini yapmayanlar için B sınıfı ehliyet yenileme ücretinin 7 bin 438 TL’ye yükseleceği vurgulandı.

NASIL RANDEVU ALINIR?

Genel Müdürlük, yenileme işlemleri için vatandaşların Alo 199 veya Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün resmi web sitesi üzerinden randevu alabileceğini duyurdu. Yetkililer, yoğunluk yaşanmaması için vatandaşların son tarihi beklemeden işlemlerini tamamlamasını önerdi.

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi, uluslararası standartlara uygun yeni tip ehliyetlerle değiştirilmesi zorunluluğu kapsamında gerçekleştiriliyor. Yeni tip ehliyetler, daha güvenli ve teknolojik özelliklere sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için belirtilen süre içinde harekete geçmesi büyük önem taşıyor.