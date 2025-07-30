BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan 19 İlçe İçin Uyarı Geldi: İstanbullular Dikkat! Bugün Başladı, Saatler Sürecek

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İstanbul’da yaşayan milyonlarca kişiyi ilgilendiren planlı elektrik kesintileri bugün itibarıyla başladı. Avrupa Yakası’nda BEDAŞ, Anadolu Yakası’nda ise AYEDAŞ tarafından yürütülen bakım, onarım ve altyapı çalışmaları kapsamında 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü 19 ilçede elektrik kesintileri yaşanıyor. Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için kesinti yapılacak mahalle ve saat bilgilerini önceden duyurdu.

19 İLÇEDE SAATLER SÜREN KESİNTİLER

Bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleşecek kesintiler, bazı bölgelerde sabah erken saatlerde başlayarak akşam saatlerine kadar sürecek. Elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçeler arasında Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Fatih, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi ve Zeytinburnu yer alıyor.

İstanbul'un dört bir yanındaki birçok mahallede elektrikler saat 08:00 itibarıyla kesilmeye başladı. Bazı kesintilerin 18:00’e kadar süreceği belirtildi. Yetkililer, vatandaşların kesintilerden etkilenmemesi için planlama yapmalarını ve gerekli önlemleri almalarını tavsiye etti.

Gün boyunca sürecek kesintilerin tam saatleri ve sokak bilgileri BEDAŞ ve AYEDAŞ’ın resmi internet sitelerinde yayımlandı.

BEDAŞ VE AYEDAŞ’TAN UYARI

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ), planlı kesintilerin nedeni olarak yatırım çalışmaları, yeni kablo bağlantıları, hat bakımları ve kapsamlı trafo merkezi bakımları gösterildi.

Kaynak: Haber Merkezi