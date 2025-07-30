BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan 19 İlçe İçin Uyarı Geldi: İstanbullular Dikkat! Bugün Başladı, Saatler Sürecek

İstanbul'da yaşayan milyonlarca kişiyi ilgilendiren planlı elektrik kesintileri bugün başladı. 19 ilçede, gün boyu sürecek kesintiler için BEDAŞ ve AYEDAŞ vatandaşları uyardı.

Son Güncelleme:
BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan 19 İlçe İçin Uyarı Geldi: İstanbullular Dikkat! Bugün Başladı, Saatler Sürecek
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’da yaşayan milyonlarca kişiyi ilgilendiren planlı elektrik kesintileri bugün itibarıyla başladı. Avrupa Yakası’nda BEDAŞ, Anadolu Yakası’nda ise AYEDAŞ tarafından yürütülen bakım, onarım ve altyapı çalışmaları kapsamında 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü 19 ilçede elektrik kesintileri yaşanıyor. Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için kesinti yapılacak mahalle ve saat bilgilerini önceden duyurdu.

19 İLÇEDE SAATLER SÜREN KESİNTİLER

Bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleşecek kesintiler, bazı bölgelerde sabah erken saatlerde başlayarak akşam saatlerine kadar sürecek. Elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçeler arasında Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Fatih, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi ve Zeytinburnu yer alıyor.

BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan 19 İlçe İçin Uyarı Geldi: İstanbullular Dikkat! Bugün Başladı, Saatler Sürecek - Resim : 1

İstanbul'un dört bir yanındaki birçok mahallede elektrikler saat 08:00 itibarıyla kesilmeye başladı. Bazı kesintilerin 18:00’e kadar süreceği belirtildi. Yetkililer, vatandaşların kesintilerden etkilenmemesi için planlama yapmalarını ve gerekli önlemleri almalarını tavsiye etti.

Gün boyunca sürecek kesintilerin tam saatleri ve sokak bilgileri BEDAŞ ve AYEDAŞ’ın resmi internet sitelerinde yayımlandı.

BEDAŞ VE AYEDAŞ’TAN UYARI

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ), planlı kesintilerin nedeni olarak yatırım çalışmaları, yeni kablo bağlantıları, hat bakımları ve kapsamlı trafo merkezi bakımları gösterildi.

Dolar ve Euro'da Yön Arayışı Sürüyor! Piyasalar TetikteDolar ve Euro'da Yön Arayışı Sürüyor! Piyasalar TetikteEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İstanbul Elektrik
Son Güncelleme:
Rusya Depreminin Gizli Merkezi! İşte 40 Bin Kilometrelik Felaket Zinciri, 15’den Fazla Ülkenin Kabusunun Adı: Pasifik Ateş Çemberi! 15’den Fazla Ülkenin Kabusunun Adı: Pasifik Ateş Çemberi
İlişkilerde Sabır Taşını Çatlatan Taraflar İşte Bu Burçlardan Çıkıyor İlişkilerde Sabır Taşını Çatlatan Taraflar İşte Bu Burçlardan Çıkıyor
En Sosyal Burçlar Belli Oldu: Birileriyle Tanışmadan Duramıyorlar En Sosyal Burçlar Belli Oldu: Birileriyle Tanışmadan Duramıyorlar
MSB Duyurdu! Askerlik Yerleri Açıklandı MSB Duyurdu! Askerlik Yerleri Açıklandı
ÇOK OKUNANLAR
Rusya’da 8,8 Büyüklüğünde Deprem: Dünyada Tsunami Alarmı Verildi, Balinalar Kıyıya Vurdu, Tahliyeler Başladı Rusya’da 8,8 Büyüklüğünde Deprem: Dünyada Tsunami Alarmı Verildi, Balinalar Kıyıya Vurdu
Osimhen Gece Yarısı Uykuları Kaçırdı Osimhen Gece Yarısı Uykuları Kaçırdı
AFAD Açıkladı: Konya'da 4.3 Büyüklüğünde Deprem Konya Güne Depremle Başladı!
Gazeteci Cem Küçük'ün Acı Günü! Babası Fındık Bahçesinde Ölü Bulundu Cem Küçük'ün Babası Fındık Bahçesinde Ölü Bulundu
Arda Güler'in Umutları Tükendi Arda Güler'in Umutları Tükendi