Sıcak Havayla Gelen Çifte Kabus! Gençler de Yaşlılar da Risk Altında… Uzmanlar Herkesin Yapması Gerekeni Açıkladı

Meteorolojiden sıcak hava uyarıları peş peşe sıralanırken uzmanlar, beyin kanaması ve kalp krizi riskine karşı uyardı. Uzmanlar 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması gerektiğini vurgulayarak, günde 2,5 litre su içilmesi gerektiğini belirtti.

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Sıcak Havayla Gelen Çifte Kabus! Gençler de Yaşlılar da Risk Altında… Uzmanlar Herkesin Yapması Gerekeni Açıkladı
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Son günlerde termometrelerin rekor sıcaklık seviyelerini gördüğü Türkiye’de sıcak hava dalgası etkisini sürdürmeye devam ederken, uyarılarda artmaya başladı.

Uzmanlar, sıcak çarpmasının sağlıklı kişilerde de beyin kanaması, kalp krizi gibi birçok hastalığa neden olabileceğini belirtti.

Sıcak Havayla Gelen Çifte Kabus! Gençler de Yaşlılar da Risk Altında… Uzmanlar Herkesin Yapması Gerekeni Açıkladı - Resim : 1

'11.00-16.00 ARASINDA ÇIKMAYIN'

Aşırı sıcaklarda vücutta sıvı kaybı arttığına dikkat çeken uzmanlar, vatandaşları şöyle uyardı: Sağlıklı kişileri bile etkileyen sıcak çarpması, beyin kanaması, kalp krizi gibi birçok hastalığa neden olabilen aşırı sıcaklar, hipertansiyon, diyabet ve kalp hastaları için daha büyük risk oluşturmaktadır. Bu nedenle mümkünse 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamak, çıkanların ise gölgede kalmaya özen göstermeleri gerekir. Şapka takmak, el, yüz, ense ve kolları su ile serinletmek gerekir. Eve gidince vücut ısısını dengelemek için ılık bir duşta faydalı olacaktır.

Sıcak Havayla Gelen Çifte Kabus! Gençler de Yaşlılar da Risk Altında… Uzmanlar Herkesin Yapması Gerekeni Açıkladı - Resim : 2

'2 BUÇUK LİTRE SU TÜKETİN'

Uzmanlar “Aşırı sıcaklarda vücutta sıvı kaybı arttığı ve elektrolit dengesi bozulduğu için su tüketimi artırılmalıdır. Sıvı kısıtlaması gerektiren bir hastalık yok ise günde 2 buçuk litre su tüketmek gerekir” dedi.

Kaynak: İHA

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Sıcak Hava Meteoroloji
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