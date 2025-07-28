Uşak’ta 2 Kişinin Hayatını Kaybettiği Heyelan Felaketinde 2 Şüpheli Tutuklandı
Uşak’ta 2 kişinin hayatını kaybettiği toprak kaymasına ilişkin felakette 2 şüpheli tutuklandı. Toprak altından yaralı olarak kurtarılan iki kişinin ise tedavisi devam ediyor.
Uşak’ta Karaağaç Mahallesi'nde bulunan bir hazır beton firmasında toprak kayması meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 kişi toprak altında kaldı.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekiplerince şantiye çalışanları tarafından toprak altından çıkartılan A.E., Yaşar D. ve H.K. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kemal Ö. ve Yaşar D. hayatını kaybetti.
İŞ YERİ SAHİPLERİ TUTUKLANDI
Polis olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlattı. İş yeri sahipleri M.A. ile F.E., iş yeri güvenlik görevlisi U.Ş. ve olay sırasında şantiyede olan M.T. ile H.İ.B. gözaltına alındı. Şüpheliler M.T., U.Ş. ve H.İ.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, iş yeri sahipleri M.A. ile F.E. tutuklandı.
Kaynak: İHA