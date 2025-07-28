Uşak’ta 2 Kişinin Hayatını Kaybettiği Heyelan Felaketinde 2 Şüpheli Tutuklandı

Uşak’ta 2 kişinin hayatını kaybettiği toprak kaymasına ilişkin felakette 2 şüpheli tutuklandı. Toprak altından yaralı olarak kurtarılan iki kişinin ise tedavisi devam ediyor.

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Uşak’ta 2 Kişinin Hayatını Kaybettiği Heyelan Felaketinde 2 Şüpheli Tutuklandı
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Uşak’ta Karaağaç Mahallesi'nde bulunan bir hazır beton firmasında toprak kayması meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 kişi toprak altında kaldı.

Uşak’ta 2 Kişinin Hayatını Kaybettiği Heyelan Felaketinde 2 Şüpheli Tutuklandı - Resim : 1

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekiplerince şantiye çalışanları tarafından toprak altından çıkartılan A.E., Yaşar D. ve H.K. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kemal Ö. ve Yaşar D. hayatını kaybetti.

Uşak’ta 2 Kişinin Hayatını Kaybettiği Heyelan Felaketinde 2 Şüpheli Tutuklandı - Resim : 2

İŞ YERİ SAHİPLERİ TUTUKLANDI

Polis olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlattı. İş yeri sahipleri M.A. ile F.E., iş yeri güvenlik görevlisi U.Ş. ve olay sırasında şantiyede olan M.T. ile H.İ.B. gözaltına alındı. Şüpheliler M.T., U.Ş. ve H.İ.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, iş yeri sahipleri M.A. ile F.E. tutuklandı.

Kaynak: İHA

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Uşak Toprak Kayması
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