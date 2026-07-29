Türkiye Orman Yangınlarıyla Mücadele Ediyor: Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı

Türkiye, aşırı sıcak ve şiddetli rüzgarın tetiklediği eş zamanlı orman yangınlarıyla savaşıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4 kentteki orman yangınının tamamen kontrol altına alındığını açıkladı. Muğla, Antalya, Balıkesir ve Çanakkale'deki 6 yangınınsa büyük ölçüde kontrol altında olduğunu bildirdi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte yurdun farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarına müdahale sürerken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yalova'nın Armutlu, Kütahya'nın Domaniç ve Altıntaş ile Çanakkale'nin merkez ilçesindeki orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

Yumaklı; Muğla'nın Seydikemer, Antalya'nın Kaş ve Kumluca, Balıkesir'in Edremit-Altınoluk ve Gömeç ile Çanakkale'nin Ayvacık ilçelerindeki yangınlarınsa büyük ölçüde kontrol altına alındığını belirtti. Antalya Alanya'daki yangına müdahale sürüyor.

İşte gün içinde il il yaşananlar ve son durum...

MUĞLA'DA KORKUTAN GÖRÜNTÜLER

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde ziraat alanında başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, bölgeden korkutan bir son dakika haberi geldi.

Türkiye Orman Yangınlarıyla Mücadele Ediyor: Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı - Resim : 1

Şiddetli rüzgarla birlikte hızla yayılan alevlerin görüş mesafesini düşürmesi ve can güvenliğini tehdit etmesi üzerine Fethiye-Antalya kara yolu tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.

Türkiye Orman Yangınlarıyla Mücadele Ediyor: Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı - Resim : 2

ALEVLER ANA ARTERLERİ TEHDİT EDİYOR

Bayır Mahallesi yakınlarında tarım arazilerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın, kritik bir noktaya ulaştı.

Türkiye Orman Yangınlarıyla Mücadele Ediyor: Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı - Resim : 3

KARA YOLU KAPATILDI, EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Bölgedeki duman yoğunluğu ve yangının ilerleme yönü dikkate alınarak, sürücülerin güvenliğini sağlamak amacıyla Fethiye ile Antalya'yı birbirine bağlayan ana kara yolu her iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Bazı evler tedbir amacıyla tahliye edildi.

Türkiye Orman Yangınlarıyla Mücadele Ediyor: Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı - Resim : 4

Ekipler, yol üzerindeki güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve söndürme operasyonunun seyrine göre yolun yeniden ulaşıma açılacağını duyurdu.

Türkiye Orman Yangınlarıyla Mücadele Ediyor: Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı - Resim : 5

HAVADAN VE KARADAN ZAMANA KARŞI YARIŞ

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlar da genişletildi.

Türkiye Orman Yangınlarıyla Mücadele Ediyor: Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı - Resim : 6

Sarp arazi yapısı ve şiddetli rüzgara rağmen alevlerin önünü kesmek için ekipler seferber edilmiş durumda.

Türkiye Orman Yangınlarıyla Mücadele Ediyor: Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı - Resim : 7

BÜYÜK ORANDA KONTROLE ALINDI

Yangın mahallinde şu dakikalarda 5 uçak, 11 helikopter havadan kesintisiz su atımı yaparken; karadan ise 40 arazöz, 1 iş makinesi ve 261 uzman personel alevlerin yerleşim yerlerine ve karayolunun karşı şeridine geçmesini engellemek için adeta barikat kuruyor. Bakan Yumaklı'nın aktardığına göre yangın büyük oranda kontrol altına alındı.

Türkiye Orman Yangınlarıyla Mücadele Ediyor: Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı - Resim : 8

FETHİYE

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü.

Türkiye Orman Yangınlarıyla Mücadele Ediyor: Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı - Resim : 9

İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler yönlendirildi. Yangına 2 uçak ve 2 helikopterle havadan, çok sayıda arazöz ve yangın işçisiyle karadan müdahale ediliyor.

Türkiye Orman Yangınlarıyla Mücadele Ediyor: Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı - Resim : 10

VALİLİK ACI BİLANÇOYU AÇIKLADI

Muğla Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, dumanların ve alevlerin tehdit ettiği yerleşim yerlerinde can güvenliğini sağlamak amacıyla 43 hane tedbir amaçlı boşaltılarak 65 vatandaş güvenli alanlara nakledildi.

Türkiye Orman Yangınlarıyla Mücadele Ediyor: Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı - Resim : 11

HASTANE DE BOŞALTILDI

En kritik önlem ise sağlık alanında alındı. Yangın alanına sadece 2,5 kilometre mesafede bulunan Seydikemer Devlet Hastanesi’nin Yoğun Bakım ve Palyatif Bakım servisleri, duman sızıntısı ve olası bir sıçrama riskine karşı tamamen tahliye edildi. Hastaların diğer sağlık kuruluşlarına sevk işlemleri koordineli şekilde gerçekleştirildi.

Türkiye Orman Yangınlarıyla Mücadele Ediyor: Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı - Resim : 12

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Seydikemer yangınına müdahale faaliyetleri ilgili Valiliğimiz koordinasyonunda mücadele aralıksız devam etmektedir. Sahada toplam 373 personel, 5 uçak, 12 helikopter, 35 arazöz, 8 ilk müdahale aracı (İMA), 22 su tankeri, 14 iş makinesi, 44 hizmet aracı ve 2 ambulans görev yapmaktadır. 43 hane ile 65 vatandaş tahliye edilmiştir. Seydikemer Hastahanesi Yoğun Bakım ve Palyatif Bakımı bölümü tedbir amaçlı boşaltılmıştır. Hastane mesafesi 2,5 kilometre Antalya-Seydikemer kara yolu trafiğe kapatılmıştır."

Türkiye Orman Yangınlarıyla Mücadele Ediyor: Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı - Resim : 13

KUMLUCA

Antalya'nın Kumluca ilçesi Yazır Köyü yakınlarında saat 13.30'da başlayan orman yangını hızla büyüdü. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangına karadan ve havadan müdahale başladı.

Türkiye Orman Yangınlarıyla Mücadele Ediyor: Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı - Resim : 14

Alevler nedeniyle Antalya- Kumluca D-400 kara yolu, tedbir amaçlı çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Türkiye Orman Yangınlarıyla Mücadele Ediyor: Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı - Resim : 15

Antalya'da Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, ilçedeki orman yangınına helikopterler ve çok sayıda arazözle müdahale edildiğini söyledi. Bölgede rüzgarın hakim olduğunu belirten Güneş, "Etkili rüzgar nedeniyle yangında yayılma tehlikesi var. Yangın nedeniyle tedbir amaçlı Yazır Mahallesi'ndeki evler tahliye ediliyor. Bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor" dedi.

İlerleyen saatlerde yangın büyük oranda kontrol altına alındı.

EDREMİT

Peş peşe çıkan orman yangınlarının son adresi Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi oldu. Havanın aşırı sıcak olması, kuru otlar ve rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı.

Türkiye Orman Yangınlarıyla Mücadele Ediyor: Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı - Resim : 16

Olay yerine Orman ve Belediye İtfaiye ekipleri sevk edildi. Bölge halkı da su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevlere havadan da müdahaleye başlandı.

Türkiye Orman Yangınlarıyla Mücadele Ediyor: Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı - Resim : 17

Gökyüzüne yükselen dumanlar ilçenin pek çok noktasından görüldü. Buradaki yangın da büyük oranda kontrole alındı.

YALOVA

Yalova'nın Armutlu ilçesine bağlı Kapaklı köyü bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Türkiye Orman Yangınlarıyla Mücadele Ediyor: Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı - Resim : 18

İhbar üzerine olay yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, alevleri 4 helikopter, 25 arazöz, 5 su tankeri, 10 iş ve hizmet aracı ve 189 personelle yangını kontrol altına aldı.

ÇANAKKALE

Son olarak Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Ahmetçe köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

Türkiye Orman Yangınlarıyla Mücadele Ediyor: Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı - Resim : 19

Yangına 5 helikopter, 14 arazöz, 2 itfaiye aracı, 1 dozer ve 2 ilk müdahale aracıyla müdahale edildi. Vali Ömer Toraman, X hesabından yaptığı paylaşımda, Ayvacık'taki yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi. Toraman, yangınla özveriyle mücadele eden başta orman teşkilatı olmak üzere bütün kurumlara teşekkür etti.

Türkiye Orman Yangınlarıyla Mücadele Ediyor: Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı - Resim : 20

KÜTAHYA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Güney köyü yakınlarındaki bir tarım arazisinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Türkiye Orman Yangınlarıyla Mücadele Ediyor: Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı - Resim : 21

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, yakındaki ormana sıçradı. Yoğun dumanı gören köylülerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği ve yaklaşık 10 hektarlık alanda etkili olan yangın, bölgedeki köylülerin de desteğiyle kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.

Türkiye Orman Yangınlarıyla Mücadele Ediyor: Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı - Resim : 22

Antalya Kaş'ta Korkutan Yangın: Havadan ve Karadan Müdahale EdiliyorAntalya Kaş'ta Korkutan Yangın: Havadan ve Karadan Müdahale EdiliyorGüncel

Kaynak: AA-DHA-İHA

Etiketler
Muğla Orman yangınları Fethiye
Son Güncelleme:
Telegram'ın Kurucusu Durov Hakkında Uluslararası Arama Kararı Telegram'ın Kurucusu Hakkında Uluslararası Arama Kararı
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
TMSF, Ahbap Derneği’ne Bağlı Şirketlere Kayyım Olarak Atandı TMSF, Ahbap Derneği'ne Bağlı 13 Şirkete Kayyım Atandı
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Fidan, Hamas Heyetini Ağırladı Bakan Fidan, Hamas Heyetini Ağırladı
Karadeniz’in Zeugma’sı Gün Yüzüne Çıkıyor: 1800 Yıllık Gizemli Dev Roma Villası Karadeniz’in Zeugma’sı Gün Yüzüne Çıkıyor: 1800 Yıllık Gizemli Dev Roma Villası
Türkiye Orman Yangınlarıyla Mücadele Ediyor: Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı Türkiye Orman Yangınlarıyla Mücadele Ediyor
Ana Muhalefette Dev Göç: 200'den Fazla Belediye Başkanı CHP'den İstifa Etti, YENİ Parti'ye Geçiyor 200'den Fazla Belediye Başkanı İstifa Etti, YENİ Parti'ye Geçiyor
MasterChef Birincisi Eren Kaşıkçı'dan Şok Haber: Evinde Ölü Bulundu MasterChef Birincisi Eren Kaşıkçı'dan Şok Haber