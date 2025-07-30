İstanbulkart İle İlgili Kritik Adım! Mahkeme O Kararı İptal Etti, Öğrencileri İlgilendiriyor

İstanbul 2. İdare Mahkemesi, İBB Meclisi’nin 30 yaş üstü öğrencilerin İstanbulkart indirim oranını yüzde 10’a düşüren kararını iptal etti. Mahkeme, yaş kriterinin gerekçesiz olduğunu ve kamu yararıyla bireysel haklar arasında denge kurulmadığını belirtti.

İstanbulkart İle İlgili Kritik Adım! Mahkeme O Kararı İptal Etti, Öğrencileri İlgilendiriyor
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İstanbul 2. İdare Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin 11 Temmuz 2024 tarihinde aldığı, 30 yaşından gün almış öğrencilerin İstanbulkart indirim oranını yüzde 10’a düşüren kararını iptal etti. Karar, İBB Meclisi AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz’ın Ağustos 2024’te açtığı dava sonucunda alındı.

İstanbulkart İle İlgili Kritik Adım! Mahkeme O Kararı İptal Etti, Öğrencileri İlgilendiriyor - Resim : 1

Mahkeme, İBB Meclisi’nin 11 Temmuz 2024 ve UKOME’nin 25 Temmuz 2024 tarihli kararlarını ile bu kararların hazırlık sürecine ilişkin komisyon raporlarını inceledi. Kararda, 30 yaş üstü öğrencilere toplu taşıma ücretlerinde uygulanan farklı muamelenin gerekçesiz olduğu vurgulandı. İndirim oranının belirlenmesinde yalnızca yaş kriterinin esas alındığı, eğitim seviyesi (ortaöğretim/yükseköğretim), eğitim türü (örgün/açıköğretim), gelir durumu veya çalışma durumu gibi unsurların göz ardı edildiği belirtildi.

İstanbulkart İle İlgili Kritik Adım! Mahkeme O Kararı İptal Etti, Öğrencileri İlgilendiriyor - Resim : 2

Mahkeme, bu uygulamanın kamu yararı ile bireysel haklar arasında adil bir denge kurmadığını ve hukuka uygun olmadığını ifade etti. Bu doğrultuda, 30 yaş sınırı kaldırılarak dava konusu işlemin iptaline hükmedildi. Böylece, 30 yaş üstü öğrencilerin İstanbulkart indirim oranını yüzde 10 ile sınırlayan uygulama sona erdi.

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Kaynak: AA

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