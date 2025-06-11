BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN? 2025 Babalar Günü Hangi Güne Denk Geliyor, Bu Pazar mı? İşte Babalar Günü İçin Hediye Önerileri
Haziran ayında kutlanan Babalar Günü için geri sayım sürüyor. Babalarından uzakta olan kişilerse mesajlar ve telefon ile kutlamalarını gerçekleştirecekler. Peki, Babalar Günü ne zaman? 2025 Babalar Günü hangi güne denk geliyor, bu Pazar mı? İşte Babalar Günü için hediye önerileri...
Haziran ayı yaklaşırken Babalar Günü için geri sayım başladı. Her yıl Haziran'ın üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü'nde, çocuklar babalarına olan sevgilerini hediye ve mesajlarla gösteriyor. Özellikle babasından uzakta olanlar, duygularını telefonla ya da anlamlı mesajlarla dile getiriyor. Peki, Babalar Günü ne zaman? 2025 Babalar Günü hangi güne denk geliyor, bu Pazar mı? İşte Babalar Günü için hediye önerileri...
2025 BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Babalar Günü, her yıl olduğu gibi 2025 yılında da Haziran ayının üçüncü pazar günü, yani 15 Haziran 2025 Pazar günü kutlanacak. Bu özel günde çocuklar, babalarına duydukları sevgiyi göstermek için çeşitli sürprizler ve anlamlı hediyeler hazırlayacak.
BABALAR GÜNÜNE ÖZEL HEDİYE ÖNERİLERİ
"Babam için ne hediye alsam?" sorusu Babalar Günü öncesinde en çok araştırılan konuların başında geliyor. İşte babanızı mutlu edebilecek bazı hediye fikirleri:
Klasik hediyeler: Şık bir cüzdan, deri kemer veya kartlık
Parfüm ve bakım ürünleri: Tarzına uygun parfüm veya tıraş seti
Hobilerine yönelik hediyeler: Tamir takımı, model kitleri veya bahçe aletleri
Kişiye özel aksesuarlar: Baş harfli kol düğmesi, özel tasarım kalem
Şıklık için tamamlayıcılar: Saat, şapka, güneş gözlüğü
Konfor odaklı tercihler: Ortopedik ayakkabı ya da masaj aleti
Duygusal hediyeler: Anı defteri veya birlikte çekilmiş fotoğraflardan oluşan albüm
Kaynak: Haber Merkezi