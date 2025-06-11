Haberi Olmadan AKP'ye Üye Yapılmıştı: Faruk Bildirici Harekete Geçti

Haberi olmadan AKP'ye üye yapılan medya ombudsmanı Faruk Bildirici, Kamu Denetçiliği Kurumu'na şikayette bulundu.

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Haberi Olmadan AKP'ye Üye Yapılmıştı: Faruk Bildirici Harekete Geçti
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Medya ombudsmanı Faruk Bildirici, nisan ayında e-Devlet’ten bilgisi dışında AK Parti’ye üye yapıldığını duyurmuştu. Bildirici, konuya ilişkin yaptığı suç duyurusu ve başvurularından yanıt alamadığını ifade ederek, yeni bir girişimde bulunduğunu açıkladı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nı, Kamu Denetçiliği Ombudsmanlığı’na şikayet ettiğini bildiren Bildirici, sosyal medya hesabı üzerinden şu paylaşımda bulundu:

"Medya Ombudsmanı olarak Kamu Ombudsmanına başvurdum!

Benden habersiz AKP’ye üye yapılmamla ilgili suç duyurumdan ve başvurularımdan yanıt alamayınca yeni bir girişimde bulundum. Sahte üyelikleri engelleyecek önlem almayan, sahte üyeliklerin nedenlerini incelemeyen, 'e-devlet'e sahte üyelik için 'iptal' butonu koymayan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nı, Kamu Denetçiliği’ne (Ombudsman) şikayet ettim. Aslında Başsavcılık, sahte üyeliklerdeki artışı yıllar önce farketmiş, dönemin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Erbil, Siyasi Partiler Sicil Bürosu’na yazı yazarak, 'usulsüz parti üyelikleri' için partilerin uyarılmasını istemiş. Ama o kadarla kalmış, vatandaşları bu sahteciliğe karşı korumak için hiçbir önlem almamış. Kamu Ombudsmanına başvuruma, Başsavcı’nın 19 Kasım 2012 tarihli yazısını da ekledim."

Kaynak: ANKA

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