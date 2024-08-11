Avcılar'daki Yangın Tren Seferlerini Durdurdu

Avcılar'da çıkan yangın nedeniyle Halkalı-Kapıkule tren hattındaki seferler durduruldu. İtfaiye ekipleri, havadan ve karadan müdahaleyle yangını söndürdü.

Avcılar'daki Yangın Tren Seferlerini Durdurdu

Halkalı Tahtakale Mahallesi O3 Güney Yan Yol'daki otluk ve ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın rüzgarın da etkisiyle boş olan bir hayvan çadırına sirayet etti.

TREN SEFERLERİ DURDU

Çıkan yangın nedeniyle, Halkalı-Kapıkule tren hattındaki seferler durduruldu. İtfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

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Kaynak: AA

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