Hakkâri’de Düzenlenen ‘6. Cilo Festvali’ Sona Erdi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen "6. Cilo Festivali" tamamlandı.

Son Güncelleme:
Hakkâri’de Düzenlenen ‘6. Cilo Festvali’ Sona Erdi

Cumhurbaşkanlığı kararıyla "Milli Park" ilan edilen İkiyaka Dağları'ndaki Sat Buzul Gölleri, sağlanan huzur ortamıyla iki gün boyunca kültür, sanat ve sportif faaliyetlere ev sahipliği yaptı.

Hakkari Valiliğince bu yıl altıncısı düzenlenen festivale katılan binlerce doğasever, 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri ve çevresinde doğayla iç içe zaman geçirdi.

Rafting, kano, doğa yürüyüşü, konserler ve flyboard gibi etkinliklerin yapıldığı, katılımcıların halay çektiği festival, renkli görüntülerle sona erdi.

Festivale katılan Murat Ertuş, Hakkari'nin çok güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını söyledi.

Etkinlik süresince doğayla iç içe güzel zaman geçirdiğini belirten Ertuş, "Buranın çok güzel bir doğası var. Festivalde çok eğlendik. Yoğun bir ilgi vardı. Herkesi buradaki güzellikleri görmeye davet ediyorum." dedi.

Festivale ailesiyle katılan 13 yaşındaki Yusuf Kılıç,"Kamp ateşi yaktık, doğa yürüyüşlerine katıldık, halay çektik. Festivalin her yıl düzenlenmesini istiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Bursa'da 2 Çocuk Çamura Saplandı Bursa'da 2 Çocuk Çamura Saplandı
Kavurucu Sıcakta Hasadı Başladı: Bin TL Kazandırıyor Kavurucu Sıcakta Hasadı Başladı: Bin TL Kazandırıyor
Aydın’da Yetişiyor: Fiyatı 200 Milyon Dolara Ulaştı! Aydın’da Yetişiyor: Fiyatı 200 Milyon Dolara Ulaştı!
Havalimanının Taşınmasında 275 Kişi Çalıştı Havalimanının Taşınmasında 275 Kişi Çalıştı
ÇOK OKUNANLAR
Görüşme Talimatı Davutoğlu'ndan! Gelecek Partisi, AKP'ye mi Geçiyor? Gelecek Partisi, AKP'ye mi Geçiyor?
Tabela Değişti: İşte Akaryakıt Fiyatları Tabela Değişti! İşte Akaryakıt Fiyatları
Esenyurt'ta Propaganda İhbarı Düğünü Dağıttı: Müzisyenler Gözaltında Propaganda İhbarı Düğünü Dağıttı
Pazar Planı Yapanlara Kötü Haber! Meteoroloji 16 İli Uyardı: Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Meteoroloji 16 İli Uyardı, Çok Kuvvetli Geliyor
Instagram Haniye Paylaşımını Anında Kaldırdı Haniye Paylaşımını Anında Kaldırdı