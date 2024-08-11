Antalya'da Kuaförde Yangın

Antalya’nın Kumluca ilçesinde, Eski Cami Mahallesi Kavaklı Kuyu Caddesi üzerindeki Sebahattin Atiye Karaca’ya ait Bayan Kuaföründe yangın çıktı. Yangın, saat 15.15'te iş yerinin mutfak bölümünde meydana gelen patlama ile başladı. Patlamanın ardından yükselen dumanları gören mahalle sakinleri, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın, iş yerinin mutfak bölümünde maddi hasara yol açarken, iş yeri sahiplerinin o sırada çalışmadığı belirtildi. Yangının, kuaförün ikinci katındaki moda evi bölümüne sıçramadan söndürülmesi sayesinde daha büyük bir maddi kaybın önlendiği bildirildi.

Kaynak: İHA