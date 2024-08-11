Bursa'da 2 Çocuk Çamura Saplandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Yeniceköy göletinde 2 çocuk çamura saplandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çamura saplanan 2 çocuğu kurtardı.

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Bursa'da 2 Çocuk Çamura Saplandı

Olay, İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde bulunan Yeniceköy göletinde meydana geldi. 2 çocuk bisikletleriyle gölet çevresinde gezmeye başladı. Çocuklardan biri gölet kenarında çamura saplandı. Çamura saplanan arkadaşına yardım etmek isteyen diğer çocuk, yardım edemeden çamura saplandı. Durumu gören vatandaşlar, 112 Acil Servis Hattı'nı aradı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çamura saplanan 2 çocuğu kurtardı.

Kaynak: İHA

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