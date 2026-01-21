Atlas Çağlayan'ın Hastanedeki Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

İstanbul Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Çağlayan'ın hastanedeki son anları yer aldı.

Son Güncelleme:
Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında meydana gelen olayda iki grup arasında bir kafeden çıktıktan sonra 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıkmış, tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüş, kavgada E.Ç. (15), sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı (17) yaralamıştı.

Atlas Çağlayan'ın Hastanedeki Son Görüntüleri Ortaya Çıktı - Resim : 1

Ağır yaralanan Atlas hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiş, polis ekipleri E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

ATLAS'IN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Atlas Çağlayan'ın Hastanedeki Son Görüntüleri Ortaya Çıktı - Resim : 2

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürerken, Atlas Çağlayan'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Çağlayan'ın hastanedeki son anları yer aldı.

Kaynak: İHA

