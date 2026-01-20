Atlas Çağlayan'ın Ailesini Tehdit Eden 2 Zanlı Daha Gözaltına Alındı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Güngören’de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın bıçaklanarak yaşamını yitirmesinin ardından sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunduğu ve anne Gülhan Çağlayan’ı tehdit ettiği tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde ifade veren 3 şüphelinin işlemleri devam ederken, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi’nde işlemleri tamamlanan diğer 3 kişi adliyeye sevk edildi.

2 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Provokatif paylaşımlarda bulunan 3 şüpheli ise tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı ve mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürerken Atlas'ın ailesini tehdit eden 2 kişi daha gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

Kaynak: DHA