Eski TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ile eski TÜSİADYüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras’a "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlamalarıyla açılan davada duruşma, avukatların mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre talep etmesi nedeniyle 6 Mart’a ertelendi.

TÜSİAD Davasında Yine Karar Çıkmadı
Eski TÜSİAD yöneticileri Orhan Turan ve Ömer Aras'ın 13 Şubat'ta dernek genel kurulunda yaptığı konuşmaları gerekçe gösterilerek "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlamalarından yargılandıkları davanın üçüncü duruşması bugün İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Hâkim, son duruşmada Turan ve Aras’ın konuşmalarının çözümünün bilirkişiye gönderilmesini istemiş, dosyaya yeni atandığı için karar vermeyeceğini belirtmişti.

Turan ve Aras’ın avukatları, dosyanın yayınların yapıldığı platformlar anlamında da değerlendirilmesini talep etti. Hâkim, dava dosyasına bir katkısı olamayacağı gerekçesiyle talebi reddetti. Savunma için süre talep eden sanık avukatları, “Dosyadaki hâkim değişikliğinden sonra yeni deliller toplanmıştır. Bir aydan kısa olmak üzere mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre talep ediyoruz.” dedi.

Avukatların taleplerini kabul eden mahkeme, duruşmayı 6 Mart saat 10.00’a erteledi.

Kaynak: ANKA

TÜSİAD
