Asker Eğlencesinde Silahlı Kavga! 6 Yaralı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Beyazıtlı Mahallesi'nde mahalledeki bir ikamette asker eğlencesi düzelendi. Eğlence sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı.

Kavgada H.P., D.P., A.P., D.A., S.Ç.S. ve M.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA