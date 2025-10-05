Asker Eğlencesinde Silahlı Kavga! 6 Yaralı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde asker eğlencesi sırasında bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Kavgada 6 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Beyazıtlı Mahallesi'nde mahalledeki bir ikamette asker eğlencesi düzelendi. Eğlence sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı.
Kavgada H.P., D.P., A.P., D.A., S.Ç.S. ve M.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA