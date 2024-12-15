Artvin, Rize, Çorum... Meteoroloji Alarm Vermişti, Okullar Tatil Edildi

Artvin'in ardından yoğun kar yağışının etkili olduğu Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Son tatil haberi ise Çorum'dan geldi. Çorum'un Bayat ilçesinde de okullar tatil edildi.

Son Güncelleme:
Artvin, Rize, Çorum... Meteoroloji Alarm Vermişti, Okullar Tatil Edildi

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlçemizdeki olumsuz hava koşulları nedeni ile 16.12.2024 Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır."

ARTVİN'DE EĞİTİME ARA

Olumsuz hava şartları nedeniyle Artvin'in Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde 16 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verildi. Şavşat Kaymakamlığı'ndan tapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İlçemizde devam eden olumsuz hava koşulları sonucunda ulaşımda yaşanabilecek aksamalar nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile halk eğitim merkezinde 16 Aralık Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel de aynı tarihte idari izinli sayılacaktır."

ÇORUM'DA DA OKULLAR TATİL

Çorum'da kar yağışı nedeniyle Bayat ilçesindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime pazartesi günü bir gün ara verildiği belirtildi.

'Turuncu' Alarm Verilmişti: Artvin'de Okullar Tatil Edildi'Turuncu' Alarm Verilmişti: Artvin'de Okullar Tatil EdildiGüncel

Yer: Rize! Karadenizliler Şaşkın, 172 Santimle Erzurum'u Bile SolladıYer: Rize! Karadenizliler Şaşkın, 172 Santimle Erzurum'u Bile SolladıGüncel

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
WhatsApp'tan Bomba Gibi Özellik: Hepsi Sil Baştan Değişti! WhatsApp'tan Bomba Gibi Özellik: Hepsi Sil Baştan Değişti!
Türk Kahvesi İçmek İçin Doğru Zaman! Uzmanlar Herkesi Uyardı Türk Kahvesi İçmek İçin Doğru Zaman! Uzmanlar Herkesi Uyardı
Türkiye Ayağa Kalktı, Başkan Hayvanseverleri Hedef Gösterdi: 'Bizi Yıpratmak İçin Planladılar' Türkiye Ayağa Kalktı, Başkan Hayvanseverleri Hedef Gösterdi
Beyoğlu'nda Korku Dolu Anlar... Yağış Vurdu; 2 Katlı Metruk Bina Çöktü Beyoğlu'nda Korku Dolu Anlar... Yağış Vurdu; 2 Katlı Metruk Bina Çöktü