Antalya Kemer'de Orman Yangını

Antalya'nın Kemer ilçesinde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı. Korkutan alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Antalya Kemer'de Orman Yangını

Antalya'nın Kemer ilçesi Göynük Mahallesi'nde sabah saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve çok sayıda orman işçisi hızla müdahale etti.

Yaklaşık 1 saat süren yoğun çabanın ardından alevler kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, yaklaşık 0.5 dekar alanın zarar gördüğü bildirildi.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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