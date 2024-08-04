Antalya Kemer'de Orman Yangını

Antalya'nın Kemer ilçesi Göynük Mahallesi'nde sabah saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve çok sayıda orman işçisi hızla müdahale etti.

Yaklaşık 1 saat süren yoğun çabanın ardından alevler kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, yaklaşık 0.5 dekar alanın zarar gördüğü bildirildi.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA