Hatay'da Dün Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay'da dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını bugün kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Son Güncelleme:
Hatay'da Dün Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesine bağlı Uzunalıç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Hatay'da Dün Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Resim : 1

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri, yangın söndürme uçakları, söndürme helikopterleri ve arazözler sevk edildi.

BU SABAH KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın, sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Orman Yangınları ile Bir Garip Mücadele! OGM, 'Gerekli' Dediği Helikopter ve Uçakları AlmamışOrman Yangınları ile Bir Garip Mücadele! OGM, 'Gerekli' Dediği Helikopter ve Uçakları AlmamışGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Hatay Orman yangınları
Son Güncelleme:
Aracında Bulundurmayanlara 32 Bin TL Ceza Kesilebilir! 81 İldekiler İçin Geçerli Aracında Bulundurmayanlara 32 Bin TL Ceza Kesilebilir! 81 İldekiler İçin Geçerli
Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat! Meteoroloji Alarm Verdi; Çok Kuvvetli Geliyor Meteoroloji Alarm Verdi
Yemek Yaparken ve Patates Kızartırken Kullanılmamalıymış! Uzmanlar Uyardı Yemek Yaparken ve Patates Kızartırken Kullanılmamalıymış! Uzmanlar Uyardı
Erzincan'da Yolcu Otobüsü Devrildi: Yaralılar Var Erzincan'da Yolcu Otobüsü Devrildi, Yaralılar Var
ÇOK OKUNANLAR
Tokat ve Bolu'da Peş Peşe Deprem İki İlde Peş Peşe Deprem
Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat! Meteoroloji Alarm Verdi; Çok Kuvvetli Geliyor Meteoroloji Alarm Verdi
CHP, Kadın Kolları Başkanını Seçecek: İki Aday Çekiliyor, Favori Kim? CHP, Kadın Kolları Başkanını Seçecek
Erman Toroğlu'ndan Galatasaraylıları Çok Kızdıracak Sözler Toroğlu'ndan Galatasaraylıları Çok Kızdıracak Sözler!
Noter Yok, Kura Yok! Kadroyu AKP'li Başkanın Çaycısı ile Şoförü Kaptı AKP'li Başkanın Çaycısı ve Şoförü Olmak Varmış!