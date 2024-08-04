Hatay'da Dün Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Hatay'da dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını bugün kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesine bağlı Uzunalıç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri, yangın söndürme uçakları, söndürme helikopterleri ve arazözler sevk edildi.
BU SABAH KONTROL ALTINA ALINDI
Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın, sabah saatlerinde kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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