Orman Yangınları ile Bir Garip Mücadele! OGM, 'Gerekli' Dediği Helikopter ve Uçakları Almamış

Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) 2024 yılının Ocak-Haziran dönemine yönelik verileri, orman yangınları ile mücadelede yaşanan zafiyeti ortaya çıkardı. Orman yangınları korkutucu boyuta ulaşırken, OGM'nin helikopter ve uçak hedefini tutturamadığı aktarıldı.

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Orman Yangınları ile Bir Garip Mücadele! OGM, 'Gerekli' Dediği Helikopter ve Uçakları Almamış

OGM, orman yangınları ile mücadele” amacıyla 2024 yılının ilk yarısı için 30 hedef belirledi. Hedeflerden arasında, yangın söndürme uçağı ve helikopteri alımına yönelik hedef de yer aldı. Orman Genel Müdürlüğü’nün 2024 Ocak-Haziran dönemine yönelik verilerine göre; 'Orman Yangınları ile Mücadele' başlığı altında planladığı helikopter ve uçak alımı hedefi hayata geçirilemedi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; idare, yangın söndürme uçağı ve helikopter alımı için toplam 500 milyon TL’lik harcama öngördü. Toplam 500 milyon TL’lik kaynağın 460 milyon TL’sinin küçük yangın tanker uçağı için ayrıldığı belirtildi. Müdürlük, tanker uçağının yanı sıra 10 milyon TL’lik de helikopter su kovası almayı planladı. Ancak müdürlük, planladığı satın almayı gerçekleştiremedi. 2024’ün ilk yarısında, helikopter ve uçak alımına yönelik tek kuruş harcanmadı.

ENVANTERE YENİ ARAÇ KATAMADI

Yangın söndürme uçağı alamayan OGM, kritik önemdeki çok sayıda satın alma işlemini de hayata geçiremedi. Buna göre, toplam 171 milyon 880 bin TL harcama ile 80 adet ilk müdahale aracı alınmaya çalışılsa da 2024’ün ilk yarısı tamamlandığında OGM, envanterine yeni araç katamadı. OGM’nin beş adet greyder, ve 10 adet treyler alınması hedefi de yerine getirilmedi.

KAYNAKLARA DOKUNMADI

OGM’nin ormanların ve orman kaynaklarının korunması ile ormanların geliştirilmesi ve genişletilmesi programı için ayırdığı paradan yaptığı harcamanın düşüklüğü de dikkati çekti. Buna göre, ormanların korunması için ayrılan 14 milyar 454 milyon TL’nin yalnızca 4,6 milyar TL’si, ormanların genişletilmesi için ayrılan 5 milyar 59 milyon TL’nin ise yalnızca 2,1 milyar TL’si harcandı.

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