SADAT'ın Kurucusu Adnan Tanrıverdi Hayatını Kaybetti

SADAT’ın (Uluslararası Savunma Danışmanlığı) kurucusu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski danışmanlarından Adnan Tanrıverdi hayatını kaybetti.

CENAZESİ YARIN

Tanrıverdi'nin cenazesi 5 Ağustos Pazartesi günü (yarın) ikindi namazını müteakiben Eyüpsultan Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

GÖREVİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

Tanrıverdi, Ağustos 2016 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atanmıştı. Yaklaşık 4 yıl bu görevi sürdüren Tanrıverdi, Ocak 2020’de istifa etmişti.

SADAT'IN KURULUŞ AMACI NEDİR?

SADAT'ın resmi internet sitesindeki "misyonumuz" sayfasında, kurumun kuruluş sebebi şu ifadelerle açıklanıyor:

"Uluslararası alanda Silahlı Kuvvetlerin ve İç Güvenlik Güçlerinin organizasyonu amacıyla, stratejik danışmanlık, özel savunma ve güvenlik eğitimleri ile donatım alanlarında hizmet vererek, İslam Ülkeleri arasında savunma ve savunma sanayi işbirliği ortamı oluşturmak ve İslam Dünyasının kendine yeterli bir askeri güç olarak da Dünya Süper Güçleri arasındaki hak ettiği yeri almasına yardımcı olmaktır."

'ERDOĞAN'IN ORDUSU'

SADAT hakkında bugüne kadar pek çok iddia ortaya atıldı. “Cumhurbaşkanının özel ordusu”, “Erdoğan’ın paramiliter gücü” gibi ifadelerle anılan SADAT için eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Burası terörist yetiştiren bir kuruluş” sözleriyle gündeme gelmişti.

Kılıçdaroğlu, SADAT’ın önüne giderek, “Seçimi gölgeleyecek herhangi bir şey olursa sorumlusu burası ve Saray’dır. Burası aynı zamanda terörist yetiştiren bir kuruluş. Bugün Türkiye’yi milyonlarca Suriyeli gelmiş ise, bunların gelişinde en büyük rolü oynayan SADAT’tır. Erdoğan’a sormak isterim sen bu kuruluşu hangi gerekçeyle danışman yaptın. Hangi gerekçeyle çalıştın?” demişti.

ERDOĞAN: SADAT İLE ALAKAM YOK

Partisinin grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SADAT'ı ziyareti ve eleştirileriyle ilgili konuşan Erdoğan ise SADAT ile alakasının olmadığını söyledi:

"Biz bu hareketin masum bir gündem oluşturma çabası değil, Türkiye'nin bölgesindeki çatışmalarda üstlendiği arabulucu rolüne ve sınırları dışında yürüttüğü kapsamlı operasyonlarına karşı verilmiş bir cevap olduğunu gayet iyi biliyoruz. SADAT'ın yöneticileriyle yakından uzaktan alakam olmadığı halde, bunun adeta darbeci kuruluş olduğunu söyleyecek kadar terbiyesizleşiyor"

15 TEMMUZ'DAKİ ROLÜ NEDİR?

Danışmanlığa atanmadan önce Tanrıverdi'nin SADAT örgütü ile 15 Temmuz Darbe Girişimi'ni püskürtmede önemli rol oynadığını iddia ediliyor.

O geceye dair en önemli iddialardan biri de SADAT'ın öncülüğünde sivillere çok sayıda ağır silah dağıtıldığı konusu. Ayrıca bu silahların şu an kimlerin elinde olduğu bilinmediği iddia ediliyor.

Söz konusu iddiaları kesin dille reddeden Tanrıverdi ise "Sizce 10'dan az danışmanı olan bir şirket, darbe girişiminin bastırılmasında rol oynamış olabilir mi?" diyerek SADAT'ın böyle bir misyonunun olmadığını söylemişti.

'HARP OKULU MÜLAKATLARINA SADAT GİRİYOR'

İddialardan biri de SADAT yöneticilerinin bir dönem Harp Okulları mülakatlarına girdiğine ilişkin.

Bu durum, Tanrıverdi'nin 15 Temmuz'un ardından Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na getirilmesiyle ilişkilendirilmişti.

Bu iddiaya Milli Savunma Bakanlığı (MSB) şöyle yanıt verdi:

"Personel temini için kurulan fiziki yeterlilik ve mülakat komisyonlarında Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) görevlendirdiği sivil beden eğitimi öğretmenleri ile MSB temsilcisi, emekli asker üye, kuvvet komutanlığı temsilcisi, MEB ve Sağlık Bakanlığı'ndan görevlendirilen sivil psikologlar görev yaptı. Mülakat komisyonu üyeleri kura ile belirlendi."

SURİYE'DEKİ SİLAH TİCARETİ İDDİASI

Tanrıverdi, şirketin Suriye'deki faaliyetleri hakkında çıkan iddiaları her zaman reddetti. SADAT yönetimi, Suriye’de herhangi bir eğitim veya örgütlenme faaliyetinde bulunduğuna dair iddiaları yalanlıyor.

Sedat Peker 30 Mayıs'ta yayınladığı videoda, "MİT TIR'ları yakalandığında içindekilerin (silahların) Türkmenlere ihtiyaç için gittiğini düşünüyordum. Fakat bu silahların yollanması meselesini TSK'nın ve MİT'in değil, SADAT'ın içindeki bir ekip organize etti. Bu malzemeler Türkmenlere değil, El-Nusra'ya gönderildi" dedi.

AKŞENER: SİLAHLI EĞİTİM KAMPI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2018 yılında bir açıklama yapmış, silahlı eğitim kamplarından söz ederek SADAT'ı şu sözlerle işaret etmişti:

"Son dönemde üniformalar uzun namlulu silahlarla bazı kişiler ortalıkta dolaşıyor. Bunlarla ilgili çok önemli iddialar var" diyen Akşener, "Örneğin Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları bulunduğunu duyuyoruz, bu iddialar söyleniyor. Araştırılırsın ve bize bilgi verilsin. Bunların seçim döneminde rol alacakları, istenmeyen bir sonuç çıkması halinde karışıklık yaratacakları yolunda yoğun söylentiler var. Bunlardan birisi de Sadat diye bir yapı. İnanın Sadat da diğer yapılar da benim için toz zerresidir. Bu malum yapılar insanları çatışmaların içerisine sürükleyecekler. Şimdiden uyarıyorum ve önlem alınmasını istiyorum."

Bugüne kadar söz konusu iddialara yönelik herhangi bir hukuki soruşturma açılmadı.