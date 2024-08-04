Konser Çıkışı Lüks Ciple Adım Adım Takip Edip ATV'ye Çarptılar! Anne Yoğun Bakımda, Oğlu Yaralı

Geçtiğimiz hafta İstanbul Şile'de konser dönüşü Filiz Aydın'ın kontrolündeki ATV'ye cip çarptı. ATV ağaca çarparak devrilirken, kazada anne ve oğlu yaralandı. Apartman boşluğuna düşen Filiz Aydın'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, Aydın'ın eşi Harun Aydın yaşananları NTV'ye anlattı.

31 Temmuz'da ailesiyle Şile'de bir konsere gittiklerini anlatan Aydın, konser alanında eşi Filiz Aydın'ın; yeğeninin karıştığı kavgaya müdahale ettiğini, ambulansın da geldiği olayların ardından eve gitmek istediğini söyledi.

'CİPLE YAKALAMAYA ÇALIŞTILAR'

Filiz Aydın ve oğlu, eve dönmek için ATV'ye binerken, iddiaya göre 4 kişi bir ciple onları yakalamaya çalıştı. Olay gecesi eşini arayarak ne yaptıklarını sorduğunu belirten Aydın, "Bizi kovalıyorlar" yanıtını aldığını ve o an bir ses duyduğunu söyledi.

Aydın, yaşananları anlatırken "ATV'ye sağdan soldan yaklaşıp vurmaya başlamışlar. Yolda da tehdit, oğluma yumruk sallamış arabadan, 4 yetişkin kişi, bir kadın ve bir çocuğa saldırıyor. En sonunda vuruyorlar, oğlum ağaca çarpıyor eşim de apartman boşluğuna düşüyor" ifadelerini kullandı.

Görüntülerde kazaya neden olanların bir süre sonra olay yerinden ayrıldığı görülürken, şüphelilerin savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldığı da ortaya çıktı.