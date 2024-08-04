İzmir'de Göçmenleri Taşıyan Bot Battı

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinden yaptığı açıklamada, İzmir'de Karaabdullah Burnu açıklarında göçmenleri taşıyan lastik botun battığı bilgisi üzerine bölgeye 3 Sahil Güvenli botu ile helikopter sevk edildi.

10 GÖÇMEN KURTARILDI

Ekipler, bölgede görevli Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait TCG-Alanya gemisiyle ortak yapılan çalışmada, 10 göçmeni kurtardı.

Kayıp olduğu değerlendirilen 1 kişinin bulunması için bölgede arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA