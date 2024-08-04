İzmir'de Göçmenleri Taşıyan Bot Battı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan lastik bot battı. Ekipler 10 kişiyi kurtardı, kayıp bir kişi ise aranıyor.

İzmir'de Göçmenleri Taşıyan Bot Battı

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinden yaptığı açıklamada, İzmir'de Karaabdullah Burnu açıklarında göçmenleri taşıyan lastik botun battığı bilgisi üzerine bölgeye 3 Sahil Güvenli botu ile helikopter sevk edildi.

10 GÖÇMEN KURTARILDI

Ekipler, bölgede görevli Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait TCG-Alanya gemisiyle ortak yapılan çalışmada, 10 göçmeni kurtardı.

Kayıp olduğu değerlendirilen 1 kişinin bulunması için bölgede arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: AA

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