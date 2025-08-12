Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 'Rüşvet' Operasyonu: 17 Kişi Gözaltına Alındı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 'rüşvet' soruşturması kapsamında, Antalya Belediyesi'ne yönelik bir operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında belediye personelinin de bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde arama yapıldığı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

5 Temmuz 2025’te, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Başkan Muhittin Böcek, oğlu (Mustafa G. B.) ve eski gelini Z.K. hakkında rüşvet suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Soruşturma, iş insanı Y.Y.’nin verdiği ifadeler ve belgeler ışığında şekillendi. İddialara göre, seçim kampanyasında araç giydirme hizmeti karşılığında 8,5 milyon TL fatura kesildi. Boşanma sürecindeki eski gelin Z.K. adına 30 milyon TL değerinde bir konut alındı ve ödeme üç parça halinde yapıldı.

BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANDI

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek soruşturma kapsamında tutuklandı. Z.K. ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı. Oğlu ise hala yurtdışında.



6 Temmuz tarihinde ise, KOM ekipleri, Arsa ve iskan başvurularında rüşvet talep eden Büyükşehir Belediyesi’nden bazı çalışanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin, Kent Estetiği Daire Başkanı Tuncay Kaya, Bilgi işlem destek personeli Halil K. gözaltına alındı. Operasyon sırasında ofis ve ikametlerde yapılan aramalarda döviz ve nakit para ile dijital materyaller ele geçirildi. Temuçin ve Kaya "irtikap" suçundan tutuklandı; Halil K. ise ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

27–28 Temmuz da ise soruşturma kapsamında yeni gözaltılar yaşandı. Muhittin Böcek’in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek de, havalimanında "suçtan kaynaklanan mal varlığını aklamak" suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ayrıca, eski belediye başkan vekilinin yeğeni H.A., kuyumcu K.A. ve iş insanı B.Ç. gözaltına alındı.

Kaynak: DHA