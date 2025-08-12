Bolu'da Feci Kaza! Şoför Hayatını Kaybetti, Çok Sayıda Yaralı Var

Bolu’da yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. TEM Otoyolu’nda yaşanan kazada otobüs şoförü olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza nedeniyle İstanbul istikameti uzun süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde meydana gelen trafik kazasında, yolcu otobüsü ile soğan yüklü kamyon çarpıştı. Kazada otobüs şoförü hayatını kaybederken, biri ağır 10 yolcu yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Bahçeköy köyü mevkiinde, İstanbul istikametine doğru seyir halindeyken yaşandı. Malatya’dan İstanbul’a giden Gürkan Güner yönetimindeki 23 AFS 741 plakalı Kayısı Kent firmasına ait yolcu otobüsü, aynı yönde ilerleyen Yusuf S. idaresindeki 05 ABV 303 plakalı soğan yüklü kamyona arkadan çarptı.

Çarpışma sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ağır şekilde yaralanan otobüs şoförü Gürkan Güner, tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Otobüste bulunan 1’i ağır 10 yolcu ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu’nun İstanbul istikameti uzun süre trafiğe kapandı. Ekiplerin çalışmasının ardından trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

Yetkililer, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Araçların çekici yardımıyla kaldırılması sonrası bölgede trafik akışı normale döndü.

Kaynak: İHA

Bolu kaza
