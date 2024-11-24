Ankara’da Sahte Kredi Çetesine Operasyon: 7 Kişi Tutuklandı

Ankara'da sahte kredi işlemleriyle milyonlarca lira dolandırıcılık yaptığı belirlenen bir çeteye yönelik düzenlenen operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı.

Son Güncelleme:
Ankara’da Sahte Kredi Çetesine Operasyon: 7 Kişi Tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, çetenin sosyal medya hesapları üzerinden sahte kredi tanıtımları yaparak vatandaşlara ulaştığı belirlendi. Bankalardan kredi alamayan kişilere yardım vaadiyle iletişime geçen şüphelilerin, mağdurların kredi kartı bilgilerini talep ettiği ve bu yöntemle kart limitlerini artırarak toplamda 5 milyon lira haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Polis ekipleri, dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğu iddia edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, çok sayıda cep telefonu ve dijital materyale el konuldu.

Ankara’da Sahte Kredi Çetesine Operasyon: 7 Kişi Tutuklandı - Resim : 1

Gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yetkililer, vatandaşları sosyal medya üzerinden yapılan sahte kredi vaadi dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Engin Altan Düzyatan Dolandırıcıların Eline Düştü: Eşini Dinlemediğine Bin Pişman...Engin Altan Düzyatan Dolandırıcıların Eline Düştü: Eşini Dinlemediğine Bin Pişman...Magazin

Ankara O Orandan Yana! Asgari Ücret Zammı İçin En Olası Rakam Belli OlduAnkara O Orandan Yana! Asgari Ücret Zammı İçin En Olası Rakam Belli OlduEkonomi

Kaynak: AA-İHA

Son Güncelleme:
MEB'in Yeni Yönetmenliği Yayımlandı: Öğretmenler Artık Buralarda Görev Yapabilecek Norm Fazlası Öğretmen Kütüphaneye Atanacak
Naci Görür'den Korkutan Uyarı: O Kentte 7 Büyüklüğünde Depreme Dikkat O Kent İçin 7 Büyüklüğünde Deprem Kapıda
Çayın Yanında Yeni Favoriniz Olacak: Çıtır Çıtır Sigara Böreği Tarifinin Sırrı Ortaya Çıktı Çayın Yanında Yeni Favoriniz Olacak: Çıtır Çıtır Sigara Böreği Tarifinin Sırrı Ortaya Çıktı
Atlara Nal Çakılmasının Asıl Nedeni Meğer Buymuş Atlara Nal Çakılmasının Asıl Nedeni Meğer Buymuş