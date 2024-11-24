Ankara’da Sahte Kredi Çetesine Operasyon: 7 Kişi Tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, çetenin sosyal medya hesapları üzerinden sahte kredi tanıtımları yaparak vatandaşlara ulaştığı belirlendi. Bankalardan kredi alamayan kişilere yardım vaadiyle iletişime geçen şüphelilerin, mağdurların kredi kartı bilgilerini talep ettiği ve bu yöntemle kart limitlerini artırarak toplamda 5 milyon lira haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Polis ekipleri, dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğu iddia edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, çok sayıda cep telefonu ve dijital materyale el konuldu.

Gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yetkililer, vatandaşları sosyal medya üzerinden yapılan sahte kredi vaadi dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA-İHA