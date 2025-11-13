Ankara'da Panik Anlar! 4 Katlı Bina Çöktü

Ankara’nın Çankaya ilçesinde, iş makinesiyle yapılan kontrollü yıkım sırasında bir bina beklenmedik şekilde çöktü. Yıkım sırasında kopan molozlar, caddeyi kullanan araçların üzerine düştü. Yetkililer, enkazda güvenlik amacıyla arama çalışmalarına başladı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tunus Caddesi üzerindeki 4 katlı bina, iş makinesiyle gerçekleştirilen kontrollü yıkım sırasında aniden yıkıldı. Olayın yaşandığı bölgede yoğun toz bulutu oluşurken, çevrede kısa süreli panik yaşandı. Binadan düşen molozlar, cadde üzerinde seyreden araçlara zarar verdi. İhbar üzerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yetkililer, binanın boş olduğunu belirtirken, arama-kurtarma ekipleri tedbir amacıyla enkazda inceleme başlattı.

Binanın yıkılma anı cep telefonuyla kaydedildi.

Ankara'da Panik Anlar! 4 Katlı Bina Çöktü - Resim : 1

ARAMA ÇALIŞMASI SONA ERDİ

AFAD ve itfaiye ekiplerinin 5 katlı boş binada yürüttüğü enkaz incelemeleri tamamlandı. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yenikapı ve Aksaray Metro İstasyonlarında Şüpheli Paket PaniğiYenikapı ve Aksaray Metro İstasyonlarında Şüpheli Paket PaniğiGüncel
Ahmet Ercan Depremde Türkiye’nin En Riskli İlçelerini Tek Tek Sıraladı! 'Buralardan Ev Almayın, Kiralık Tutmayın'Ahmet Ercan Depremde Türkiye’nin En Riskli İlçelerini Tek Tek Sıraladı! 'Buralardan Ev Almayın, Kiralık Tutmayın'Yaşam

Kaynak: DHA

Etiketler
Ankara Çankaya
Son Güncelleme:
Almanya’dan Türkiye’ye Geldiler: İki Çocuk Öldü, Anne ve Baba Entübe Almanya’dan Türkiye’ye Geldiler: İki Çocuk Öldü, Anne ve Baba Entübe
20 Şehidimizi Taşıyan Uçak Tiflis'ten Havalandı 20 Şehidimizi Taşıyan Uçak Tiflis'ten Havalandı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ÇOK OKUNANLAR
Ahmet Ercan Depremde Türkiye’nin En Riskli İlçelerini Tek Tek Sıraladı! 'Buralardan Ev Almayın, Kiralık Tutmayın' Ahmet Ercan Türkiye’nin En Riskli İlçelerini Sıraladı! 'Buralardan Ev Almayın, Kiralık Tutmayın'
Çelişkili İfadeler, Silinen Kayıtlar… Huriye Helvacı ve Küçük Osman'ın Ölümünde Tüm Oklar Aynı Kişiyi Gösteriyor Huriye Helvacı ve Küçük Osman'ın Ölümünde Tüm Oklar Aynı Kişiyi Gösteriyor
Borcu Olan Herkesi İlgilendiriyor! Faiz Oranları Düşürüldü! Bugünden İtibaren Geçerli Borcu Olan Herkesi İlgilendiriyor! Faiz Oranları Düşürüldü! Bugünden İtibaren Geçerli
Marmara'da Deprem, Silivri Sallandı Marmara'da Deprem, Silivri Sallandı
Kar ve Sağanak Geliyor! Meteoroloji Uyardı: Hava Fena Sertleşecek Kar ve Sağanak Geliyor! Meteoroloji Uyardı: Hava Fena Sertleşecek