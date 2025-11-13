Ankara'da Panik Anlar! 4 Katlı Bina Çöktü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tunus Caddesi üzerindeki 4 katlı bina, iş makinesiyle gerçekleştirilen kontrollü yıkım sırasında aniden yıkıldı. Olayın yaşandığı bölgede yoğun toz bulutu oluşurken, çevrede kısa süreli panik yaşandı. Binadan düşen molozlar, cadde üzerinde seyreden araçlara zarar verdi. İhbar üzerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yetkililer, binanın boş olduğunu belirtirken, arama-kurtarma ekipleri tedbir amacıyla enkazda inceleme başlattı.

Binanın yıkılma anı cep telefonuyla kaydedildi.

ARAMA ÇALIŞMASI SONA ERDİ

AFAD ve itfaiye ekiplerinin 5 katlı boş binada yürüttüğü enkaz incelemeleri tamamlandı. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

