Almanya’dan Türkiye’ye Geldiler: İki Çocuk Öldü, Anne ve Baba Entübe

Almanya’dan İstanbul’a tatile gelen Alman vatandaşı Türk ailenin 2 ve 4 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti. Anne ve baba entübe edilerek yoğun bakıma alındı. Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatılırken, ailenin gıda zehirlenmesi geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

İstanbul Fatih’te bir otelde konaklayan ailenin iki çocuğu, gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Almanya’dan İstanbul’a tatil için gelen Servet ve Çiğdem B. çifti, 6 yaşındaki oğulları Kadir Muhammet ve 3 yaşındaki kızları Masal ile birlikte Fatih’teki bir otelde konaklamaya başladı. Aile fertleri, 12 Kasım’da mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşayınca hastaneye başvurdu. Tedavilerinin ardından taburcu edilen aile, otele geri döndü. Ancak aynı gece Çiğdem B., küçük kızı Masal’ın hareketsiz yattığını fark etti.

Almanya’dan Türkiye’ye Geldiler: İki Çocuk Öldü, Anne ve Baba Entübe - Resim : 1

Otele çağrılan sağlık ekipleri, tüm aile bireylerini yeniden hastaneye kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Kadir Muhammet ve Masal hayatını kaybetti.

BABA ENTÜBE EDİLDİ, ANNE YOĞUN BAKIMDA

Olay sonrası baba Servet B.’nin entübe edildiği, anne Çiğdem B.’nin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Almanya’dan Türkiye’ye Geldiler: İki Çocuk Öldü, Anne ve Baba Entübe - Resim : 2

SEYYAR SATICIDAN MİDYE, RESTORANDA YEMEK…

Polis ekipleri, aileyle ilgili yaptığı incelemede, Servet ve Çiğdem B. çiftinin 9 Kasım’da Almanya’dan İstanbul’a geldiğini ve Fatih’teki bir otele yerleştiğini tespit etti.
Ailenin 11 Kasım’da Ortaköy’de bir seyyar satıcıdan midye aldığı, ardından bir restoranda yemek yediği belirlendi.

Bu gıdaların tüketiminin ardından başlayan mide bulantısı ve kusma şikayetlerinin olayın ardından da devam ettiği ifade edildi.

Almanya’dan Türkiye’ye Geldiler: İki Çocuk Öldü, Anne ve Baba Entübe - Resim : 3

KAMERA KAYITLARI İNCELENİYOR

Polis ekipleri, otelin güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına aldı. Olayla ilgili 4 kişinin ifadesine başvuruldu. Ayrıca, ailenin gıda zehirlenmesine hangi ürünün neden olduğunun belirlenmesi için ayrıntılı adli ve toksikolojik inceleme başlatıldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili polis ve savcılık soruşturması çok yönlü şekilde sürüyor. Yetkililer, kesin ölüm nedeninin adli tıp raporuyla netleşeceğini belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler
İstanbul Tatil
