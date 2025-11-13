Suça Sürüklenmiş Çocuklar İçin Komisyon Kararı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yargı Paketi’nin önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sunulması bekleniyor. Ancak, pakette yer alması planlanan suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemenin taslaktan çıkarıldığı öğrenildi.

Daha önce yapılan hazırlıklarda, 15-18 yaş arasındaki çocuklara uygulanan ceza indirimlerinin azaltılması ve bu yaş grubuna yönelik hapis cezalarının artırılması öngörülüyordu. Ancak kamuoyunda tartışmalara neden olan bu maddeye ilişkin düzenleme, son aşamada paketten çıkarılma kararı aldı.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR İÇİN YENİ KOMİSYON

Edinilen bilgilere göre, hükümet suça sürüklenen çocuklar konusundaki çalışmalarını ayrı bir komisyonda ele alacak. Bu kapsamda, hem çocuk adalet sisteminin daha etkin hale getirilmesi hem de rehabilitasyon süreçlerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.



