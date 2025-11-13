Suça Sürüklenmiş Çocuklar İçin Komisyon Kararı

18 yaş altı suça sürüklenmiş çocuklar için komisyon kurulacak. Çetelere verilen cezaları iki katına çıkaran düzenleme, 11. Yargı Paketi’nde yer alıyor.

Son Güncelleme:
Suça Sürüklenmiş Çocuklar İçin Komisyon Kararı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yargı Paketi’nin önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sunulması bekleniyor. Ancak, pakette yer alması planlanan suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemenin taslaktan çıkarıldığı öğrenildi.

Daha önce yapılan hazırlıklarda, 15-18 yaş arasındaki çocuklara uygulanan ceza indirimlerinin azaltılması ve bu yaş grubuna yönelik hapis cezalarının artırılması öngörülüyordu. Ancak kamuoyunda tartışmalara neden olan bu maddeye ilişkin düzenleme, son aşamada paketten çıkarılma kararı aldı.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR İÇİN YENİ KOMİSYON

Edinilen bilgilere göre, hükümet suça sürüklenen çocuklar konusundaki çalışmalarını ayrı bir komisyonda ele alacak. Bu kapsamda, hem çocuk adalet sisteminin daha etkin hale getirilmesi hem de rehabilitasyon süreçlerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.


Etiketler
Meclis Yargı paketi
Son Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Acı Günü AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Acı Günü
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Yüzyılın Konut Projesi'ne Rekor İlgi! Türkiye Ev Sahibi Olmak İçin Yarışıyor: Bir Günde 936 Bin Başvuru Yüzyılın Konut Projesi'ne Rekor İlgi! Türkiye Ev Sahibi Olmak İçin Yarışıyor
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
ÇOK OKUNANLAR
Ahmet Ercan Depremde Türkiye’nin En Riskli İlçelerini Tek Tek Sıraladı! 'Buralardan Ev Almayın, Kiralık Tutmayın' Ahmet Ercan Türkiye’nin En Riskli İlçelerini Sıraladı! 'Buralardan Ev Almayın, Kiralık Tutmayın'
Çelişkili İfadeler, Silinen Kayıtlar… Huriye Helvacı ve Küçük Osman'ın Ölümünde Tüm Oklar Aynı Kişiyi Gösteriyor Huriye Helvacı ve Küçük Osman'ın Ölümünde Tüm Oklar Aynı Kişiyi Gösteriyor
Borcu Olan Herkesi İlgilendiriyor! Faiz Oranları Düşürüldü! Bugünden İtibaren Geçerli Borcu Olan Herkesi İlgilendiriyor! Faiz Oranları Düşürüldü! Bugünden İtibaren Geçerli
Marmara'da Deprem, Silivri Sallandı Marmara'da Deprem, Silivri Sallandı
Kar ve Sağanak Geliyor! Meteoroloji Uyardı: Hava Fena Sertleşecek Kar ve Sağanak Geliyor! Meteoroloji Uyardı: Hava Fena Sertleşecek