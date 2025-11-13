AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Acı Günü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hayatını kaybeden dayısı Hasan Öztopal'ın cenaze törenine katıldı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in dayısı Hasan Öztopal, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle gece saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Öztopal için Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Törene; Ömer Çelik'in yanı sıra Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, milletvekilleri, protokol üyeleri, AK Parti mensupları ve yakınları katıldı.

Cenaze namazının ardından Hasan Öztopal, Karslılar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tören sonrası Çelik, Sarıçam Evliya Çelebi Uygulama Oteli'nde taziyeleri kabul etti.

