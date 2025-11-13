Yüzyılın Konut Projesi'ne Rekor İlgi! Türkiye Ev Sahibi Olmak İçin Yarışıyor: Bir Günde 936 Bin Başvuru

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de konut sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürecek dev proje hayata geçti. TOKİ’nin öncülüğünde başlatılan “Büyük Sosyal Konut Projesi”, vatandaşlardan rekor düzeyde ilgi gördü.

Başvuruların ilk gününde 1 milyona yakın kişi sisteme akın ederken, sayının birkaç gün içinde 3 milyonu bulduğu tahmin ediliyor. 500 bin konutluk proje, yalnızca ev sahibi olma fırsatı sunmakla kalmıyor; depreme dayanıklı, ısı ve ses yalıtımlı yapılarıyla güvenli yaşam alanları oluşturmayı hedefliyor. 19 Aralık’a kadar sürecek başvurular için vatandaşlar büyük bir heyecan içinde.

UZMAN İSİMLER tv100'de DEĞERLENDİRDİ

Peki başvuru nasıl yapılıyor? Kuralar ne zaman açıklanacak? Gayrimenkul uzmanı Olcay Selvi ve Gayrimenkul uzmanı Hakan Önal ile merak edilenleri tv100 ekranlarında yanıtladı.

Gayrimenkul uzmanı Olcay Selvi, "Bugün TOKİ basın dairesi konuştuk. Güncel rakamı almak için aramıştık, biraz sohbet ettik. Güncel rakamı yarın Murat Kurum açıklayacak, ama benim tahminimce şu an 3 milyon civarında da bir başvuru var. Oldukça da insanlar merak ediyor. Bazı ufak detaylarda da çok ciddi sorular alıyoruz." dedi.

"DAHA DAYANIKLI YAPILAR"

Gayrimenkul uzmanı Hakan Önal, "TOKİ sadece ev sahibi yapmıyor. Fakat çok güçlü bir marka ile aynı zamanda ev sahipliğini sürdürüyor. 6 Şubat depremlerinden sağ çıkan bir TOKİ'den bahsediyoruz. Bütünlüğü ile evlerinin ufak bir çatlama olmayan, yıkılmayan bir TOKİ'den bahsediyoruz.

Fakat bizim program açıklanmadan önce de bunu soruyorlardı bize etrafımızdaki insanlar. Acaba yeni bir konut arzı ne zaman olur? Çünkü Türkiye'nin çok ciddi anlamda bir konut iştahı var. Hali hazırda Türkiye'de 41 milyon adet konuttan bahsediyoruz ve bu yapı stoğunun toplu güncellenmesi gerekiyor." ifadelerine yer verdi.

UYGUN ÖDEME SEÇENEKLERİ

Gayrimenkul uzmanı Olcay Selvi, "Evet, burada 240'a varan bir vade söz konusu ama ondan önce baktığınız zaman bana göre dairelerin fiyatları da oldukça uygun. Burada arsa avantajı var. TOKİ devlet arazilerini kullanıyor bununla alakalı. Burada özel sektörle fark biraz buradan öne çıkıyor. TOKİ ve Ziraat Bankası, devlet bütçesini de burada devreye sokacak. Toplanan taksitler buradaki finansman modelinde bir destek olacak, ancak yine devlet desteği olmadan olmaz.

Çünkü buna çok ciddi bir sosyal donatı da eklenecek, Sayın Cumhurbaşkanı ilk gün lansmanda da bunu açıklamıştı. Burada taziye evlerinden tutun da okullara, camilere, sosyal alanlara kadar mahalle kültürünü yansıtacak, mahalleler oluşturulacak. Yani burada TOKI sadece bir bina yapmayacak, insanların belki de pandemi döneminde birbirinden uzaklaşmasına sebep olan sosyal anlamdaki eksikler artıya dönüştürülecek." dedi.

"SADECE YAPI OLARAK DEĞİL, İÇERİK OLARAK TARİHİN EN BÜYÜK PROJESİ"

Selvi, konut modellerinden bahsederek, konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun olarak tasarlandğını söyledi. Buna göre, 2+1 konutlar 65 ve 80 metrekare, 1+1 daireler ise yaklaşık 55 metrekare büyüklüğünde olacağını ifade eden Selvi, "Sadece yapı olarak değil, içerik olarak da tarihin en büyük projesi" ifadelerini kullandı.

BARCELONA'DA TÜRK İMZASI

Selvi sözlerine, "TOKİ çalışmaları özel şirketlere veriyor, özel şirketlerde TOKİ'ye çalışıyor, özel şirketlerde de Türk vatandaşları çalışıyor. Biz inşaat konusunda küçük değiliz. Herkes biliyor çünkü ama benim için bir gururdur. Sonuçta bir Türk bayrağının orada dalgalanması, Barcelona'nın ünlü Loicam standını bir Türk inşaat firması yeniledi ve yaptı. Geçen gün de ilk antrenman yapıldığı orada ve benim çok hoşuma gitti. Biz bu konuda gerçekten dünyanın güvendiği markalardan bir tanesiyiz. Ve buradaki süreçleri çok rahatlıkla yönetmeye de muktediriz." diyerek devam etti.

Olcay Selvi başvuru adımlarını ve şartları tek tek anlattı.

KONUTLAR ISI, SES VE YALITIMLI OLARAK TASARLANDI

Depreme dayanıklı, tünel kalıp sistemiyle inşa edilen örnek konutlar, ısı, ses ve su yalıtımlı olarak tasarlandı. Kiler dolabı, ebeveyn banyosu, duşa kabin gibi detayların dikkati çektiği örnek dairelerde mutfak, bir arada ya da ayrı olarak inşa edildi.Konutların çevresine oturma alanları, çocuk oyun parkları ve otopark gibi sosyal donatılar da yapılacak.Konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayıp, devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satılacak.

HANGİ İLDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

Bu kapsamda ilk etapta, İstanbul'da 100 bin, Ankara'da 30 bin 780, İzmir'de 21 bin 520, Gaziantep'te 13 bin 940, Konya'da 13 bin 670, Şanlıurfa'da 13 bin 190, Diyarbakır'da 12 bin 170, Bursa'da 13 bin 730, Antalya'da 13 bin 160, Hatay'da 12 bin 640 ve Ardahan'da 540 konut inşa edilecek.

KONTENJANLAR NE KADAR?

Bu kapsamda şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere de yüzde 20 kontenjan ayrıldı.

Projeye başvurular, 10 Kasım-19 Aralık tarihlerinde alınacak.

İnşa ve ihale süreci kasımda başlayacak projede ilk kuralar aralıkta çekilecek. Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması öngörülüyor.

TC KİMLİK NUMARASININ SON NUMARASINA GÖRE TOKİ 500 BİN KONUT PROJESİ BAŞVURU GÜNLERİ

TC kimlik numarasının son rakamı 0 olanlar: 10 Kasım 2025 (GEÇTİ)

TC kimlik numarasının son rakamı 2 olanlar: 11 Kasım 2025 (GEÇTİ)

TC kimlik numarasının son rakamı 4 olanlar: 12 Kasım 2025 (GEÇTİ)

TC kimlik numarasının son rakamı 6 olanlar: 13 Kasım 2025

TC kimlik numarasının son rakamı 8 olanlar: 14 Kasım 2025

1+1 VE 2+1 TOKİ EVLERİ DETAYLI ÖDEME PLANI 2025

Anadolu illerinde inşa edilecek TOKİ konutları ödeme planı açıklandı. Buna göre;

55 metrekare 1+1 evler 180.000 TL peşinat ve ayda 6.750 TL taksitle,

65 metrekare 2+1 konutlar 220.000 TL peşinat ve ayda 8.250 TL taksitle,

80 metrekare 2+1 evler, 265.000 TL peşinat ve 9.938 TL taksitle satışa sunulacak

İstanbul için ödeme planı da belli oldu. Buna göre;

55 metrekare 1+1 evler 195.000 TL peşinat ve 7.313 TL taksitle,

65 metrekare 2+1 konutlar 245.000 TL peşinat ve 9.188 TL taksitle,

80 metrekare 2+1 evler ise 295.000 TL peşinat ve 11.063 TL taksitle satılacak.

