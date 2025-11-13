Yenikapı ve Aksaray Metro İstasyonlarında Şüpheli Paket Paniği

İstanbul'da Yenikapı ve Aksaray metro istasyonları, şüpheli paket kontrolü nedeniyle yaklaşık 20 dakika süreyle geçici olarak kapatıldı. Kontrollerin tamamlanmasının ardından istasyonlar yeniden açıldı, seferler normale döndü.

İstanbul'un yoğun ulaşım noktalarından Yenikapı ve Aksaray metro istasyonları saat 13. sıralarında şüpheli paket kontrolü nedeniyle bir süre işletmeye kapalı kaldı. Yolcular hızla diğer toplu taşıma araçlarına yönlendirildi. Kontrolün tamamlanmasının ardından da yaklaşık 20 dakika sonra istasyonlar yeniden işletmeye açıldı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar şöyle:

"12.55: Güvenlik kontrolü nedeniyle M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı Yenikapı ve Aksaray istasyonları işletmeye kapatılmıştır. M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hatlarında seferler Emniyet/Fatih-Atatürk Havalimanı ve Emniyet/Fatih-Kirazlı istasyonları arasında yapılmaktadır. 13.15: M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı’nda seferler normale dönmüştür."

Kaynak: ANKA

Metro İstanbul
