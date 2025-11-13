Çelişkili İfadeler, Silinen Kayıtlar… Huriye Helvacı ve Küçük Osman'ın Ölümünde Tüm Oklar Aynı Kişiyi Gösteriyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kastamonu’da yaşayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı’dan kayboldukları günden bu yana haber alınamıyordu. Yapılan arama çalışmalarının ardından anne ve oğlunun cansız bedenleri Köseali köyü yakınlarındaki ormanlık alanda bulundu.

ANNE ÇIPLAK HALDE BULUNDU, KIYAFETLERİ UZAKTA ÇIKTI

Olay yerindeki inceleme ekipleri, Huriye Helvacı’nın kıyafetlerini cesedinden yaklaşık 15 metre uzakta buldu. Kadının çıplak halde bulunması, kesici-delici alet izi ya da darp belirtisi olmamasına rağmen farklı ihtimalleri gündeme taşıdı. Çantaya ulaşılmasına rağmen kadının cep telefonu ise kayıptı.

ESKİ ENİŞTENİN TUTARSIZ İFADELERİ ŞÜPHE UYANDIRDI

Sabah'ın haberine göre olayla ilgili dikkat çekici ayrıntı, Helvacı’nın eski eniştesi Mustafa Uzun’un ifadelerinde ortaya çıktı. Uzun, Müge Anlı’nın canlı yayınına katılarak Huriye Helvacı ile kaybolmadan önce görüştüğünü doğruladı. Uzun’un “Arada nasılsın diye arardı, kaybolmasıyla ilgim yok” sözlerinin ardından soru işaretleri daha da arttı.

“2 GÜN 20 KİLOMETRE YÜRÜDÜK, OĞLU DA YANINDAYDI”

Uzun, ilişkilerinin son dönemde daha sıklaştığını belirterek, “24 Ekim’den sonra samimi olduk. 12 gün boyunca görüştük. 2 gün 20 kilometre yürüyüş yaptık. Oğlu Osman da yanındaydı” dedi.

Savcılık ifadesinde ise 12 gün boyunca görüştüğü Helvacı’nın numarasını telefonuna kaydetmediğini söyledi.

KAYBOLDUĞU GÜN DE TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞLER

Mustafa Uzun, Helvacı’nın kaybolduğu gün kendisiyle telefonla görüştüklerini de itiraf etti. Bu bilgi, soruşturma dosyasına eklenen önemli ayrıntılardan biri oldu.

ARAMA VE MESAJ KAYITLARINI SİLMİŞ, NUMARASINI DEĞİŞTİRMİŞ

Soruşturma kapsamında inceleme yapan ekipler, anne ile oğlu kaybolduktan sonra Uzun’un telefonundaki arama ve mesaj kayıtlarını sildiğini, ardından numarasını değiştirdiğini tespit etti. Bu durum şüpheleri artıran en kritik noktalardan biri olarak değerlendiriliyor.

“ÇOCUK YÜZ ÜSTÜ YATIYORDU”

Olayı ekiplere haber veren köylülerden Hakkı Şahin, bölgenin oldukça zorlu bir arazi olduğunu belirterek, “Ben araziyi biliyorum diye çağırdılar. Ekipleri aşağı indirdim. Çocuk yüz üstü yatıyordu. Oraya inmek gerçekten zor. Nasıl çıktılar anlamadım” diye konuştu.

BELİNDE KIRIKLAR TESPİT EDİLDİ

Anne ile oğlunun sır kaybı ve sır ölümüyle ilgili gözler adli tıptan çıkacak ön rapordaydı. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, kan donduran olayla ilgili son detayları açıkladı.

Öyle ki Adli Tıp'tan açıklanan ön rapora göre Osman Helvacı'nın yüksekten düşerek hayatını kaybettiği vurgulandı. 5 yaşındaki Osman'ın belinde kırıklara rastlandı. Tamamen çıplak halde bulunan anne Huriye Helvacı'da herhangi bir tecavüz bulgusuna rastlanmadı. Annenin hipotermi geçirdiği açıklandı.

Öte yandan İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığından edinilen bilgiye göre, olaya ilişkin herhangi bir gözaltı kararının bulunmadığı öğrenildi.

