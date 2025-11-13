20 Şehidimizi Taşıyan Uçak Tiflis'ten Havalandı

Gürcistan'da şehit olan 20 askerimizin naaşlarını taşıyan uçak, Türkiye'ye doğru yola çıktı.

20 Şehidimizi Taşıyan Uçak Tiflis'ten Havalandı
Gürcistan-Azerbaycan sınırında kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 askerin naaşlarını taşıyan uçak, Tiflis'ten kalktı. Şehitlerin cenazeleri Ankara'ya getirilecek. Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak işlemlerin ardından şehitlerin cenazeleri, sabah Ankara'dan törenle memleketlerine uğurlanacak.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, "Şehitlerimizin aziz naaşlarını getiren uçağımız Tiflis'ten kalkmıştır" denild

