'Sinan Ateş' paylaşımları yapıyordu: Evi kurşunlandı

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesiyle ilgili sosyal medyada paylaşımlar yaptığı öne sürülen Hacı Cesur’un evinin kurşunlandığı ifade edildi.

BirGün gazetesi yazarı Timur Soykan, saldırıya dair kamera görüntülerini paylaşan “Hacı Cesur” adlı Twitter hesabını alıntılayarak “Yeni cinayetler i bekleniyor” dedi.

Soykan paylaşımında, “Sinan Ateş cinayetinden sonra saldırılar devam ediyor. Sinan Ateş cinayetiyle ilgili paylaşımlar yapan bir hesabı yönettiği iddiasından sonra Hacı Cesur'un evi kurşunlanıyor. Ama çıt çıkmıyor. Yeni cinayetler mi bekleniyor” diye belirtti.

Sinan Ateş cinayetinden sonra saldırılar devam ediyor. Sinan Ateş cinayetiyle ilgili paylaşımlar yapan bir hesabı yönettiği iddiasından sonra Hacı Cesur'un evi kurşunlanıyor. Ama çıt çıkmıyor. Yeni cinayetler mi bekleniyor. https://t.co/HcW029NruD — Timur Soykan (@timursoykan) February 4, 2023

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Sinan Ateş cinayetine dair yürütülen soruşturma kapsamında şimdiye kadar 18 kişi tutuklandı.

Bu isimler arasında MHP Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde yakalanıp daha önce 2 kez serbest bırakılan Tolgahan Demirbaş, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel, 2015 yılında MHP’den milletvekili adayı olan avukat Serdar Öktem ve MHP İstanbul İl Yöneticisi Ufuk Köktürk gibi isimler bulunuyor.