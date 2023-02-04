Kaçak göçmenlere ev kiralayanlara 241 bin lira ceza

İstanbul'da, kaçak göçmenlere evlerini kiraladıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyonlarda, 10 ev sahibinin gözaltına alındığı açıklandı.

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince, 1 Ocak-31 Ocak 2023 tarihleri arasında İstanbul'da konut ve iş yerlerini, kaçak yabancı uyruklu kişilere kiraladıkları iddia edilen ev sahiplerine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda; Esenyurt ve Sultangazi'de kaçak göçmenlerin barındırıldığı 11 farklı 'şok evi' adı verilen adres tespit edildi. Daha fazla insanı barındırmak amacıyla koğuş şeklinde ranza sisteminin kurulduğu evlere düzenlenen operasyonlarda, bu evlerde barındırılan farklı uyruklarda 94 kaçak göçmen ile göçmenleri barındıran ve haksız kazanç sağlayan 10 şüpheli ev sahibi yakalandı.

Yakalanan göçmenler sınır dışı işlemlerinin uygulanması için İl Göç İdaresi Kurumu'na teslim edilirken, şüpheli ev sahiplerine evlerinde barındırdıkları kaçak göçmen başına 2 bin 574 TL olmak üzere toplamda 241 bin 956 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: ANKA

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