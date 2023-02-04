Bursa-İstanbul deniz otobüsü hattında yeni sefer iptalleri!

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) öğleden sonra yapılması planlanan 4 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa-İstanbul deniz otobüsü hattında yeni sefer iptalleri!

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 13.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ile 15.25'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferi yapılamayacak.

Aynı gerekçeyle BUDO'nun 08.00-10.30 saatlerindeki 6 seferi de gerçekleştirilememişti.

Kaynak: AA

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