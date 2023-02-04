Yurttaş geçim derdinde: Onlar saksı sulatmaya yüz binler harcadı

Yurttaşlar ekonomik krizin gölgesinde geçim derdindeyken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı İller Bankası, yok artık dedirtecek bir ihaleyle akılla durgunluk veren bir harcamaya imza attı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, İller Bankası 5 Ocak’ta “İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü 12 Ay Süreli İç Mekan Bitki Bakımı” başlığıyla bir ihale düzenledi. Pazarlık usulüyle düzenlenen ihale, 660 bin TL’ye Ayza Çevre Sağlığı, İlaçlama, Peyzaj, Danışmanlık Şirketi’ne verildi. Dikkatleri çeken ihale kapsamında İller Bankası’nın binasında yer alan bitki, çiçek ve saksıların bakımının yapılacağı öğrenildi.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre; Ayza Çevre Sağlığı, İlaçlama, Peyzaj, Danışmanlık Şirketi’nin yetkilileri ise ihale kapsamındaki aldıkları iş için binada çalışmalara başladıklarını belirterek, “İller Bankası’nın binasını yapan firma binaya aşırı maliyetli saksı, çiçekler doldurmuş. İç mekan bitkiler konulmuş binaya. Bizim personellerimiz de bu bitkilerin bakımlarını yapıyorlar” dedi.

YIKTI SONRA POZ VERDİ

Ankara Ulus'taki Cumhuriyet dönemi eseri olarak kabul edilen İller Bankası’nın tarihi genel müdürlük binası da tüm itirazlara rağmen 2017’de yıkıldı. Cumhuriyet döneminin önemli yapıların biri sayılan ve 1980 yılında tescilli eser statüsüne kavuşturulan binanın bu statüsü 2016’da hukuksuz bir biçimde kaldırıldı. Tescili kaldırılan bina, AKP’li Melih Gökçek’in başkanlığı döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkıldı. Yıkım işleminin tamamlanmasının ardından Melih Gökçek, molozların önünde “gülümseyerek” poz verip fotoğraf çektirdi. Alana daha sonra cami inşa edildi.

Gökçek’in tarihi binayı yıkmasından sonra Çukurambar'daki bir kiralık binaya taşınan İller Bankası, son olarak geçtiğimiz yıl AKP Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi Fatih Erdoğan’ın Pasifik İnşaat isimli şirketi tarafından inşa edilen Merkez Ankara projesindeki binaya taşındı. İller Bankası’nın Merkez Ankara’da taşındığı binanın sahibi mi olduğu yoksa kiracı mı olduğu ise açıklanmıyor.